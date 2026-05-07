2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: chutarat sae-khow/Getty Images

GKI: másfélszer annyi üzemanyagra elég az uniós átlagkereset, mint a magyar

Infostart / MTI

Magyarországon jelentősen javult az üzemanyagok megfizethetősége 2010 óta, ugyanakkor az idei áprilisi adatok szerint másfélszer annyi üzemanyag vásárolható az uniós átlagkeresetből, mint a magyarból - derül ki a GKI Gazdaságkutató Zrt. MTI-nek küldött elemzéséből.

Az üzemanyagok megfizethetőségét vizsgáló elemzésben kiemelték: míg 2010-ben egy havi nettó átlagkeresetből mintegy 450 liter üzemanyagot lehetett vásárolni Magyarországon, addig idén, az iráni konfliktust megelőzően ez az érték már elérte a 900 litert, és a védett árak bevezetése miatt a mutató azóta is csak mérsékelten csökkent.

Az Európai Unióban 2010-ben csaknem háromszor annyi üzemanyagot lehetett venni egy havi átlagkeresetből, mint Magyarországon. Idén áprilisban ugyanakkor - az iráni konfliktus következtében - csak másfélszer annyi üzemanyagra volt elég egy uniós átlagkereset. A konfliktus előtt 1670 litert vehettek az uniós átlagkeresetből, ez a válság hatására 1350 liter alá csökkent, de így is mintegy 460 literrel magasabb az uniós átlag, mint a V4 országokban.

Uniós átlagfizetés mellett még piaci környezetben is kevésbé érződik az üzemanyag drágulása - állapította meg elemzésében a gazdaságkutató.

A V3-as országokban (a V4-ek Magyarország nélkül) "békeidőben" jellemzően 100-150 literrel több üzemanyag vásárlására van lehetőség, ami a magyarhoz hasonló üzemanyagárak miatt a magasabb átlagkeresetek következménye. Válsághelyzetekben azonban, ahogy jelenleg is, ez az előny eltűnik, és a megfizethetőség a magyar szint közelébe esik.

A GKI összegzése szerint az üzemanyagok megfizethetőségének alakulása jól mutatja, hogy nemcsak az árak szintje, hanem a gazdaságpolitikai döntések és a jövedelmi viszonyok együttesen határozzák meg a lakosság tényleges terheit.

Magyarországon az elmúlt évek aktív beavatkozásai rövid távon képesek voltak tompítani a piaci sokkok hatását és javítani a megfizethetőséget, különösen válsághelyzetekben. Ugyanakkor ezek az eszközök, különösen az árszabályozás, hosszabb távon torzításokat okozhatnak és fenntarthatósági kérdéseket vetnek fel - jelezte a GKI.

Új szelek fújnak a Kaukázusban – az elemző szerint visszaszorulóban van az orosz befolyás

Hétfőn és kedden Örményországra figyelt Európa és a fél világ: Jerevánban több mint ötven ország vezetői találkoztak az Európai Politikai Közösség nyolcadik csúcstalálkozóján, ahol több bilaterális tárgyalást is tartottak. Wagner Péter, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior elemzője az InfoRádióban elmondta: új gazdasági folyosó jön létre a Kis-Kaukázusban amerikai közreműködéssel, ami több szempontból is új helyzetet teremthet a térségben.
Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Magyar Péter leendő miniszterelnök csütörtökön Rómában Giorgia Melonival egyeztet, miközben Budapesten a Tisza Párt kétharmados többséggel készül átvenni a törvényhozás irányítását a szombati alakuló ülésre. A kormányalakítás gyakorlati előkészítését Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszteri poszt várományosa koordinálja. Az NVI elnöke jogsértőnek nevezte a jelenlegi választókerületi térképet. A Fidesz jövőjét illetően a Magyar Hang szerint Orbán Viktor köre névváltást és teljes átszervezést fontolgat, miközben a Medián friss mérése szerint a Tisza támogatottsága 61 százalékra nőtt, a Fideszé pedig 21 százalékra esett vissza.

2026. május 7. 05:30
Változik a H8-as és a H9-es HÉV közlekedése
2026. május 7. 04:00
Aki fa- vagy bokroskivágásban gondolkodik, annak ezt most tudnia kell
