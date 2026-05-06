2026. május 7. csütörtök Gizella
Nyitókép: Teera Konakan / Getty Images

A cégek visszafogták magukat, a lakosság már kevésbé – friss jegybanki számok

Infostart / MTI

Az idén márciusban a szezonálisan nem igazított adatok szerint, csak a tranzakciókat figyelembe véve a háztartások nettó hitelfelvevők voltak, emellett betéteik állományát is növelték, ezzel szemben a nem pénzügyi vállalatok esetében mind a hitelek, mind a betétek csökkentek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB).

A jegybank honlapján szerdán közzétett adatok szerint tranzakciókból adódóan a háztartások hitelállománya 242,7 milliárd forinttal nőtt, 13 265 milliárd forintra. A főbb hitelcélok közül a lakáscélú hitelek 173,0 milliárd forinttal, a személyi hitelek 40,7 milliárd forinttal, a folyószámlahitelek 16,5 milliárd forinttal, a munkáshitelek 9,6 milliárd forinttal, a babaváró hitelek 5,3 milliárd forinttal nőttek, míg a szabad felhasználású jelzáloghitelek 3,5 milliárd forinttal csökkentek.

A háztartások betétállománya ugyancsak nőtt tranzakciókból eredően, összesen 21,3 milliárd forinttal, állománya a hónap végén 15 758 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 2,9 milliárd forintos, a devizabetétek esetében 18,5 milliárd forintos nettó betételhelyezés volt megfigyelhető a hónapban.

A nem pénzügyi vállalatok hitelállománya – csak a tranzakciókat figyelembe véve – 76,3 milliárd forinttal, 15 570 milliárd forintra csökkent. Ezen belül a forinthitelek állománya 92,0 milliárd forinttal csökkent, míg a devizahiteleké 15,7 milliárd forinttal nőtt. A nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott, a hitelintézetek tulajdonában lévő kötvények állománya összesen 234,3 milliárd forinttal nőtt márciusban tranzakciókból eredően.

A nem pénzügyi vállalatok betétállománya – az átértékelődés és az egyéb volumenváltozás hatásától eltekintve – 52,1 milliárd forinttal csökkent, a hónap végén 17 426 milliárd forint volt. A forintbetétek esetében 313,3 milliárd forintos nettó betételhelyezés, a devizabetétek esetében pedig 365,3 milliárd forintos nettó betétkivonás volt megfigyelhető a hónapban.

A külföldi kötelezettségek állománya márciusban a hitelintézetek mérlegfőösszegének 18,9 százalékát tette ki a jegybanki összesítés szerint.

Szabados Gábor: kettészakadhat a mezőny, ha drasztikusan csökkennek a labdarúgó NB I közvetítési díjai

A Ferencváros kivételével minden magyar élvonalbeli futballklubot érzékenyen érinthet, ha alacsonyabb áron kelnek el a közvetítési jogok – mondta az InfoRádióban a sportközgazdász. Úgy véli, a jelentős forráskiesés miatt jóval nagyobb szerepük lesz a saját piaci bevételeknek, így azok a csapatok, amelyek hatékonyabban tudnak saját forrásokat szerezni a központi források mellé, előnybe kerülhetnek.
Tanulnak a tiszás képviselők

Annyi az új képviselő a parlamentben, hogy intenzív tanfolyamot kell szervezni nekik.
 

Rég nem látott csúcsok felé száguld a magyar forint – egyetlen híren múlik a devizapiac sorsa

Csütörtök reggel tovább gyengült a dollár a devizapiacokon az iráni béketárgyalások fejleményeinek hírére. A forint látványosan erősödött, a zlotyval szemben is két és fél éves csúcs közelébe húzott. Ez jól mutatja, hogy a mozgásban a nemzetközi dollárgyengülés mellett a Tisza Párt választási győzelméből táplálkozó bizalom is szerepet játszik.

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.

Donald Trump szerint jól haladnak a tárgyalások Iránnal a háború lezárásáról és az atomfegyverkezés megakadályozásáról.

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

Mediator Pakistan says it is "endeavouring to convert this ceasefire into a permanent end to this war".

