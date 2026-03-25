Elszabadult a pokol hajnalban a Közel-Keleten – videó

Szerda hajnalban az izraeli hadsereg légitámadást hajtott végre teheráni célpontok ellen. Helyi beszámolók szerint városszerte robbanások voltak. Az al-Dzsazíra televíziós csatorna arról jelentett, hogy Teherán keleti felén találatot kapott több lakóház és egy iskola. A károk pontos mértékéről, illetve esetleges áldozatokról nincs egyelőre értesülés.

Eközben egy iráni drón telibe talált egy üzemanyagtartályt a kuvaiti nemzetközi repülőtéren. A kuvaiti hatóságok szerint nagy a tűz, de személyi sérülés nem történt.

Irán szaúdi célpontokat is támadott, de az ország keleti területire irányított mind az öt drónt sikerült megsemmisíteni a szaúdi védelmi minisztérium jelentése szerint.

Irán több hullámban támadta Izaraelt, különösen annak déli és középső vidékeit. Az izraeli hadsereg jelentése szerint háromszor indított Irán ballisztikus rakétákat, amelyek célpontja részben a dél-izraeli Eilat volt. A rakétákat a légvédelem megsemmisítette.

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) címzett keddi közleményében megerősítette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson. A dokumentum a vasárnapi hasonló bejelentéshez képest annyiban más, hogy bár Irán a nem ellenséges hajók biztonságos áthaladását engedélyezi, de csak azzal a feltétellel, ha betartják az iráni biztonsági előírásokat. A megfogalmazás szerint „a nem ellenséges hajók, feltéve, hogy nem vesznek részt és nem is támogatnak Irán elleni agressziós cselekményeket, és teljes mértékben betartják a bejelentett biztonsági előírásokat, az illetékes hatóságokkal együttműködve biztonságosan áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.”

A Hormuzi-szoros nem csupán egy tengeri útvonal, hanem a globális gazdaság egyik legfontosabb csomópontja. A világ olaj- és gázszállítmányainak nagyjából egyötöde halad át ezen a keskeny folyosón naponta.