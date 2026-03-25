ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.63
usd:
336.02
bux:
0
2026. március 25. szerda Irén, Írisz
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Szerdán hajnalban folytatódtak a Teherán elleni izraeli légitámadások, miközben Irán több hullámban támadta Izraelt és több öbölállamot. Irán eközben megerősítette, hogy engedélyezi a „nem ellenséges hajók" áthaladását a Hormuzi-szoroson, feltételekkel.
Nyitókép: Issam Rimawi/Anadolu via Getty Images

Elszabadult a pokol hajnalban a Közel-Keleten – videó

Infostart / MTI

Szerdán hajnalban folytatódtak a Teherán elleni izraeli légitámadások, miközben Irán több hullámban támadta Izraelt és több öbölállamot. Irán eközben megerősítette, hogy engedélyezi a „nem ellenséges hajók” áthaladását a Hormuzi-szoroson, feltételekkel.

Szerda hajnalban az izraeli hadsereg légitámadást hajtott végre teheráni célpontok ellen. Helyi beszámolók szerint városszerte robbanások voltak. Az al-Dzsazíra televíziós csatorna arról jelentett, hogy Teherán keleti felén találatot kapott több lakóház és egy iskola. A károk pontos mértékéről, illetve esetleges áldozatokról nincs egyelőre értesülés.

Eközben egy iráni drón telibe talált egy üzemanyagtartályt a kuvaiti nemzetközi repülőtéren. A kuvaiti hatóságok szerint nagy a tűz, de személyi sérülés nem történt.

Irán szaúdi célpontokat is támadott, de az ország keleti területire irányított mind az öt drónt sikerült megsemmisíteni a szaúdi védelmi minisztérium jelentése szerint.

Irán több hullámban támadta Izaraelt, különösen annak déli és középső vidékeit. Az izraeli hadsereg jelentése szerint háromszor indított Irán ballisztikus rakétákat, amelyek célpontja részben a dél-izraeli Eilat volt. A rakétákat a légvédelem megsemmisítette.

Irán a Nemzetközi Tengerészeti Szervezetnek (IMO) címzett keddi közleményében megerősítette, hogy a „nem ellenséges hajók” áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson. A dokumentum a vasárnapi hasonló bejelentéshez képest annyiban más, hogy bár Irán a nem ellenséges hajók biztonságos áthaladását engedélyezi, de csak azzal a feltétellel, ha betartják az iráni biztonsági előírásokat. A megfogalmazás szerint „a nem ellenséges hajók, feltéve, hogy nem vesznek részt és nem is támogatnak Irán elleni agressziós cselekményeket, és teljes mértékben betartják a bejelentett biztonsági előírásokat, az illetékes hatóságokkal együttműködve biztonságosan áthaladhatnak a Hormuzi-szoroson.”

A Hormuzi-szoros nem csupán egy tengeri útvonal, hanem a globális gazdaság egyik legfontosabb csomópontja. A világ olaj- és gázszállítmányainak nagyjából egyötöde halad át ezen a keskeny folyosón naponta.

Kezdőlap    Külföld    Elszabadult a pokol hajnalban a Közel-Keleten – videó

szaúd-arábia

izrael

irán

közel-kelet

háború

kuvait

hormuzi-szoros

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Holtankoljak.hu: nyárig is kitartanak itthon a stratégiai kőolajkészletek

Nem kell mennyiségi korlátozásokra számítani a hazai benzinkutakon – mondta az InfoRádióban Bujdos Eszter. A holtankoljak.hu ügyvezetője ugyanakkor nem számít arra, hogy a nemzetközi olajárak visszatérnek a tavalyi szintre, miközben az orosz olaj is egyre drágább lesz.
 

Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kiderült a nagy titok a Covidról: máshogy alakultak ki a variánsok, mint ahogy eddig hittük

A SARS-CoV-2 vírus a 2019-es megjelenése óta gyors evolúción ment keresztül. Egy friss kutatás szerint azonban a változások végig szűk genetikai keretek között maradtak. A Genome Biology and Evolution folyóiratban megjelent tanulmány arra jutott, hogy a vírus tüskefehérjéjének strukturális korlátai érdemben nem változtak a pandémia során - jelentette a phys.org.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Csendben hízik több millió ember adóssága: súlyos vagyonokat buknak, akik nem lépnek időben

A SAVE program megszűnése után az adósok tartozása újra kamatozik, miközben sokan még mindig a rendszerben ragadtak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Iran says 'non-hostile vessels' may pass through Strait of Hormuz as oil price falls

As reports suggest the US may be preparing to send some ground troops to Iran, Donald Trump insists talks with Iran continue - claiming they have given the US "a very big present".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 25. 07:34
Lángba borult egy kulcsfontosságú orosz kikötő
2026. március 25. 04:24
Eladó a Porsche-örökös egyedi kocsija, egy Bugatti
×
×