2026. március 24. kedd Gábor, Karina
Olajszállító tartályhajók és teherhajók sorakoznak a Perzsa-öbölt az Ománi-öböllel összekötõ Hormuzi-szorosban az egyesült arab emírségekbeli Hor Fakkánból nézve 2026. március 11-én. Március elején Irán válaszul a február 28. óta tartó izraeliamerikai katonai akciókra lezárta a nemzetközi kõolajkereskedelem egyik legfontosabb útvonalát, a Hormuzi-szorost, ami fennakadásokat okoz a globális kereskedelemben, késlelteti hajóforgalmat, növeli a szállítási költségeket, és bizonytalanságot kelt a világpiacon.
Nyitókép: MTI/AP/Altaf Qadri

Sajtóhír: Irán 2 millió dollárért átengedi a hajókat a Hormuzi-szoroson

ELŐZMÉNYEK

A Bloomberg úgy értesült, hogy akik eddig fizettek az áthaladásért, nem tudatták a nyilvánossággal, mert nem akarják, hogy rendszer legyen a pénzbeszedésből.

Irán pénzt szed be azért, hogy egyes hajók a lezárás ellenére áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson – írja névtelenséget kérő forrásai alapján a Bloomberg.

A hvg.hu szemléje szerint az irániak kétmillió dollárnak megfelelő összegért engednek át a hajókat a szoroson, és már volt is olyan érintett, aki hajlandó volt kifizetni ennyi pénzt. A hírügynökség szerint nem rendszerszintű pénzbehajtásról van szó, és az iráni vezetők sem jelezték hivatalosan, hogy pénz ellenében át lehet haladni a Hormuzi-szoroson.

A lap emlékeztet: a múlt héten egy iráni törvényhozó azt közölte, hogy előterjesztenek egy javaslatot, amely szerint csak pénzért engednének át hajókat a szoroson, de azóta nem történt előrelépés az ügyben. A Bloomberg úgy tudja, akik eddig fizettek az áthaladásért, nem tudatták a nyilvánossággal, mert nem akarják, hogy rendszer legyen a pénzbeszedésből.

A Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és gázkereskedelmének egyötöde, de az élelmiszerek, fémek, gyógyszerek és sok más áru logisztikája szempontból is kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalról van szó.

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is

Feltartóztathatatlan az AfD – már Németország nyugati felében is
Megalakulása óta szinte töretlen a radikális jobboldalinak tartott AfD szárnyalása. A két nyugati tartományban márciusban tartott helyi parlament választásokon az ellenzéki párt megduplázta eredményét, de a java az elemzők szerint szeptemberben, a keleti tartományokban tartandó választásokon következhet.
Miért lenne jobb az önellátásra épülő gazdaság? Dúró Dóra, Inforádió, Aréna
Miért van szükség az euró bevezetésére? Varju László, Inforádió, Aréna
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
 
Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Súlyos ítélet született az Egyesült Államokban: kiderült a sötét igazság a legnépszerűbb közösségi oldalakról

Egy új-mexikói esküdtszék kedden kimondta, hogy a Meta Platforms megsértette az állam fogyasztóvédelmi törvényét, és 375 millió dolláros polgári jogi bírság megfizetésére kötelezte a vállalatot. Ez az első esküdtszéki ítélet a közösségimédia-óriás ellen, amelyet egyre több per fenyeget a platformjai fiatalokra gyakorolt hatása miatt.

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Félelmetes terven dolgoznak a kínai hajók az óceán mélyén: a szakértők szerint már a harcteret építik

Kína nagyszabású tengerfenék-feltérképezési és megfigyelési műveleteket folytat a Csendes-óceánon, az Indiai-óceánon és a Jeges-tengeren.

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

Trump says negotiations to end war happening 'right now' and Iran is 'talking sense'

His comments come a day after Iranian officials denied any contact with the US had taken place, calling claims of talks "fake news".

2026. március 24. 22:00
Irán: nyugdíjas gárdaparancsnok lett az ország új biztonsági főnöke
2026. március 24. 21:49
Csehország: úgy tűnik elkapták a merénylőket – videó
