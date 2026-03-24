Sajtóhír: Irán 2 millió dollárért átengedi a hajókat a Hormuzi-szoroson

Irán pénzt szed be azért, hogy egyes hajók a lezárás ellenére áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson – írja névtelenséget kérő forrásai alapján a Bloomberg.

A hvg.hu szemléje szerint az irániak kétmillió dollárnak megfelelő összegért engednek át a hajókat a szoroson, és már volt is olyan érintett, aki hajlandó volt kifizetni ennyi pénzt. A hírügynökség szerint nem rendszerszintű pénzbehajtásról van szó, és az iráni vezetők sem jelezték hivatalosan, hogy pénz ellenében át lehet haladni a Hormuzi-szoroson.

A lap emlékeztet: a múlt héten egy iráni törvényhozó azt közölte, hogy előterjesztenek egy javaslatot, amely szerint csak pénzért engednének át hajókat a szoroson, de azóta nem történt előrelépés az ügyben. A Bloomberg úgy tudja, akik eddig fizettek az áthaladásért, nem tudatták a nyilvánossággal, mert nem akarják, hogy rendszer legyen a pénzbeszedésből.

A Hormuzi-szoroson halad át a világ olaj- és gázkereskedelmének egyötöde, de az élelmiszerek, fémek, gyógyszerek és sok más áru logisztikája szempontból is kulcsfontosságú kereskedelmi útvonalról van szó.