2026. március 21. szombat Benedek
Islamic State/Iraq/Syria: A masked Islamic State soldier poses holding the ISIL banner somewhere in the deserts of Iraq or Syria. ISIL publicity image, 2015. (Photo by: Pictures from History/Universal Images Group via Getty Images)
Nyitókép: Pictures from History/Gettya Images

Ilyen per még nem volt Franciországban, népirtásért szabtak ki súlyos ítéletet

Infostart / MTI

Életfogytiglani börtönbüntetésre ítélte a párizsi különleges esküdtszék pénteken a népirtással megvádolt első francia állampolgárt, amiért részt vett Szíriában a jazidi vallási kisebbség elleni bűntettekben.

Az 1984-ben született Sabri Essid feltehetően már nem él, így távollétében folytatták le az ötnapos pert. A felperes három jazidi nő volt, közülük kettő tanúskodott.

A vádlott 2014-ben csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez Szíriában, és feltehetően 2018-ban meghalt ismeretlen körülmények között. Mivel nincs hivatalos bizonyíték a halálára, szökésben lévőnek tekintik, és így távollétében is bíróság elé állítható.

A bíróság a dzsihadistát bűnösnek találta népirtásban, emberiesség elleni bűncselekményekben és ezen bűncselekményekben való bűnrészességben.

"Sabri Essid részt vett az Iszlám Állam által elkövetett népirtásban"

- hangsúlyozta az ítélethirdetéskor Marc Sommerer, az esküdtszék elnöke, kiemelve, hogy a vádlott "részese volt annak a bűnözői láncnak, amely számos jazidi áldozatot megvásárolt, továbbadott, újra megvásárolt, majd megint eladott". A bíróság számára "egyértelmű, hogy a jazidik közösségét az Iszlám Állam vallási csoportként kijelölte".

Clémence Bectarte, a felperesek ügyvédje üdvözölte a "tíz évnyi jogi harc eredményét" ügyfelei számára, "akiknek volt bátorságuk és eltökéltségük, hogy tanúvallomásukat tegyenek a bíróság előtt, annak ellenére, hogy tudták, hogy a jogi eljárás végén a számos hóhéruk közül csak egyet fognak elítélni".

Az Iszlám Állam 2014. augusztus 3-án összehangolt támadást indított az iraki Szindzsár régió ellen, ahol 400 ezer tagja élt ennek a kisebbségnek. Tagjaikat megölték, elfogták vagy száműzték. A nőket és gyermekeket jelentős számban fogolyként Szíriába vitték.

A vád szerint a dzsihadista több jazidi foglyot vásárolt meg az emberpiacokon, "szexuális rabszolgaságnak" vetette alá őket, "ismételt és rendszeres erőszakot" követett el rajtuk, és "rossz bánásmódban" részesítette őket azzal, hogy nem adott nekik sem elegendő vizet, sem élelmet.

A francia dzsihadistát 2009-ben öt év börtönre ítélték, mert csatlakozott terrorista bűnszervezethez. A férfi az első franciaországi dzsihadista támadást végrehajtó terrorista, Mohamed Merah anyja élettársának fia volt.

Ez volt az első ilyen per Franciaországban, de másol Európában az utóbbi években az Iszlám Állam volt tagjai közül többeket elítéltek a jazidik elleni népirtásáért, az elsőt Németországban 2021-ben, majd tavaly Svédországban és Belgiumban.

Megkezdődik a januári rezsistoppal érintett, módosított gázszámlák kiküldése a lakossági ügyfelek részére. Az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. tájékoztatása szerint a technikai átállás lezárult, a diktáláson alapuló számlák március 21-étől folyamatosan érkeznek az érintettekhez.
Hogyan lehet megvédeni a magyar gazdaságot? Selmeczi Gabriella, Inforádió, Aréna
Van-e még keresnivalója Magyarországnak az Európai Unióban? Borvendég Zsuzsanna, Inforádió, Aréna
Ki legyen a barátunk a satuba szorított Európában? Rónai Sándor, Inforádió, Aréna
 
A globális űrszektort ma egyértelműen az Egyesült Államok és Kína dominálja, de ez nem jelenti azt, hogy a kisebb országoknak ne lenne mozgásterük a területen. Méreténél fogva Magyarország esetén persze közel sem arról van szó, hogy versenyre kelhetne az űrnagyhatalmakkal, egyes kutatási ágazatokban azonban a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat szerint világszinten is versenyképes szakmai hátérrel rendelkeznek a magyar tudósok. Ezen tudást igyekezett a kutatóhálózat nemzetközi közegben is prezentálni a londoni Space-Comm Expo-n nemrég, ahol először vett részt magyar delegáció. Szalay Zsolt, a HUN-REN műszaki és természettudományi területekért felelős alelnöke a Portfolio-nak a rendezvény kapcsán elmondta, hogy nagy változás zajlik le a szektorban jelenleg: az állami szereplőkön túl egyre inkább fontossá válnak a magánvállalatok a területen, amely trendhez a magyar kutatói hálózat is igyekszik igazodni.

Egy ismeretlen csoport vállalta a cseh hadiüzem elleni támadást, amely mögött nemzetközi szálak is felmerültek.

The US temporarily lifts sanctions on Iranian oil at sea and says it will help other countries police the vital Strait of Hormuz "if asked".

2026. március 21. 10:15
Vádat emeltek Kínában a Saolin Templom apátja ellen
2026. március 21. 09:06
Irán megtámadta a legendás katonai támaszpontot
