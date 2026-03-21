Ilyen per még nem volt Franciországban, népirtásért szabtak ki súlyos ítéletet

Az 1984-ben született Sabri Essid feltehetően már nem él, így távollétében folytatták le az ötnapos pert. A felperes három jazidi nő volt, közülük kettő tanúskodott.

A vádlott 2014-ben csatlakozott az Iszlám Állam dzsihadista szervezethez Szíriában, és feltehetően 2018-ban meghalt ismeretlen körülmények között. Mivel nincs hivatalos bizonyíték a halálára, szökésben lévőnek tekintik, és így távollétében is bíróság elé állítható.

A bíróság a dzsihadistát bűnösnek találta népirtásban, emberiesség elleni bűncselekményekben és ezen bűncselekményekben való bűnrészességben.

"Sabri Essid részt vett az Iszlám Állam által elkövetett népirtásban"

- hangsúlyozta az ítélethirdetéskor Marc Sommerer, az esküdtszék elnöke, kiemelve, hogy a vádlott "részese volt annak a bűnözői láncnak, amely számos jazidi áldozatot megvásárolt, továbbadott, újra megvásárolt, majd megint eladott". A bíróság számára "egyértelmű, hogy a jazidik közösségét az Iszlám Állam vallási csoportként kijelölte".

Clémence Bectarte, a felperesek ügyvédje üdvözölte a "tíz évnyi jogi harc eredményét" ügyfelei számára, "akiknek volt bátorságuk és eltökéltségük, hogy tanúvallomásukat tegyenek a bíróság előtt, annak ellenére, hogy tudták, hogy a jogi eljárás végén a számos hóhéruk közül csak egyet fognak elítélni".

Az Iszlám Állam 2014. augusztus 3-án összehangolt támadást indított az iraki Szindzsár régió ellen, ahol 400 ezer tagja élt ennek a kisebbségnek. Tagjaikat megölték, elfogták vagy száműzték. A nőket és gyermekeket jelentős számban fogolyként Szíriába vitték.

A vád szerint a dzsihadista több jazidi foglyot vásárolt meg az emberpiacokon, "szexuális rabszolgaságnak" vetette alá őket, "ismételt és rendszeres erőszakot" követett el rajtuk, és "rossz bánásmódban" részesítette őket azzal, hogy nem adott nekik sem elegendő vizet, sem élelmet.

A francia dzsihadistát 2009-ben öt év börtönre ítélték, mert csatlakozott terrorista bűnszervezethez. A férfi az első franciaországi dzsihadista támadást végrehajtó terrorista, Mohamed Merah anyja élettársának fia volt.

Ez volt az első ilyen per Franciaországban, de másol Európában az utóbbi években az Iszlám Állam volt tagjai közül többeket elítéltek a jazidik elleni népirtásáért, az elsőt Németországban 2021-ben, majd tavaly Svédországban és Belgiumban.