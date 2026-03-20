Újabb tengerészgyalogosokat vezényel az Egyesült Államok a Közel-Keletre

Az Egyesült Államok további tengerészgyalogosokat és haditengerészeti egységeket telepít a Közel-Keletre – írja az NBC News híradása nyomán a 24.hu.

A döntést ismerő források szerint a legalább 2200 katonából álló 11. Tengerészgyalogos Expedíciós Egység a USS Boxer nevű kétéltű rohamhajó fedélzetén várhatóan a következő napokban indul útnak San Diegóból, a korábban tervezettnél hamarabb.

A USS Boxerhez akár két további hajó is csatlakozhat, ami azt jelenti, hogy több ezer amerikai hadi tengerész is áttelepül az iráni konfliktusgóc közelébe.