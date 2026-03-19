„Két repeszdarab csapódott be és okozott helyi tüzeket a haifai finomító területén, amelyeket sikerült megfékezni. Nincsenek sérültek, és nem áll fenn veszélyes anyagok szivárgásának kockázata vagy lakosságot fenyegető veszély. Ideiglenesen gázt vezetnek fáklyákba, amelyek ellenőrzött módon orvosolják a problémát. A minisztérium továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és ismét hangsúlyozza, hogy be kell tartani a polgári védelmi parancsnokság életeket mentő utasításait” – tették hozzá.
??突发：— 淘喵先生 (@Baoliaogeming64) March 19, 2026
伊朗用导弹袭击了海法（Haifa）的Bazan石油炼油厂，造成基础设施受损！
目前没有人员伤亡或危险物质泄漏的报告，官方表示对基础设施的影响有限。
海法部分地区也报告出现停电情况。
Bazan集团是以色列最大的炼油设施，位于海法湾。 pic.twitter.com/AYedkufkqO
A megsérült épületben gyúlékony anyagok voltak, amelyek tüzet okoztak, és ezért 15-20 tűzoltóegység dolgozik a helyszínen. „A tűzoltó- és mentőerők oltási és hűtési munkálatokat végeznek a létesítményben, valamint méréseket a veszélyes anyagok szivárgásának kizárására. A helyzet a lakosságra nem jelent veszélyt” – közölték a tűzoltók.
Egy másik, az északi határnál történt rakétatámadásban két ember megsebesült két külön incidensben Kirját Smóne városban -közölte a mentőszolgálat. Repeszek súlyosan megsebesítettek egy hatvan év körüli férfit, egy hatvannyolc éves nő pedig közepes fejsérüléseket szenvedett, két fiatalt pedig a légnyomás sebesített meg könnyebben.