2026. március 19. csütörtök
Erupting Volcano detail in the south of Italy, Aeolian islands, Stromboli
Nyitókép: zapatisthack/Getty Images

Óriási füst, elfogórakéta törmeléke csapódott be a haifai olajfinomítóba – videó

Infostart / MTI

Becsapódott egy iráni rakétára kilőtt izraeli elfogó rakéta törmeléke a haifai olajfinomítóba, de nincs veszélyesanyag-szivárgás – közölte az izraeli környezetvédelmi minisztérium csütörtökön.

„Két repeszdarab csapódott be és okozott helyi tüzeket a haifai finomító területén, amelyeket sikerült megfékezni. Nincsenek sérültek, és nem áll fenn veszélyes anyagok szivárgásának kockázata vagy lakosságot fenyegető veszély. Ideiglenesen gázt vezetnek fáklyákba, amelyek ellenőrzött módon orvosolják a problémát. A minisztérium továbbra is figyelemmel kíséri a fejleményeket, és ismét hangsúlyozza, hogy be kell tartani a polgári védelmi parancsnokság életeket mentő utasításait” – tették hozzá.

A megsérült épületben gyúlékony anyagok voltak, amelyek tüzet okoztak, és ezért 15-20 tűzoltóegység dolgozik a helyszínen. „A tűzoltó- és mentőerők oltási és hűtési munkálatokat végeznek a létesítményben, valamint méréseket a veszélyes anyagok szivárgásának kizárására. A helyzet a lakosságra nem jelent veszélyt” – közölték a tűzoltók.

Egy másik, az északi határnál történt rakétatámadásban két ember megsebesült két külön incidensben Kirját Smóne városban -közölte a mentőszolgálat. Repeszek súlyosan megsebesítettek egy hatvan év körüli férfit, egy hatvannyolc éves nő pedig közepes fejsérüléseket szenvedett, két fiatalt pedig a légnyomás sebesített meg könnyebben.

Orbán Viktor Brüsszelből: durva volt – videó

Hatalmasat ment a forint, 10 egység is volt a különbség napon belül

Milliók szedik napi szinten ezt a népszerű gyógyszert: kevesen sejtik, milyen súlyos árat fizetnek érte

Netanyahu says Israel 'acted alone' in attack on Iranian gas field

