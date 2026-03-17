ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.8
usd:
337.17
bux:
122537.07
2026. március 17. kedd Gertrúd, Patrik
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
Újabb iráni rakéta és dróncsapások zúdulnak Dubajra.
Nyitókép: X / Neha Singhal Trader

Dubajban kiürültek az utcák

Infostart

Bár az Egyesült Arab Emirátusokban többé-kevésbé normálisan zajlik az élet, Dubaj mégis érezhetően elnéptelenedett.

„Kora reggel robbanások dörejére és az ablakok remegésére ébredtünk. A telefonjainkon pedig üzeneteket kaptunk, amelyekben arra figyelmeztettek, hogy azonnal menjünk az óvóhelyre.” Így kezdte dubaji beszámolóját a BBC dél-ázsiai tudósítója. Azadeh Moshiri arról is beszámolt, hogy a detonációkat állítólag légvédelem által lelőtt, iráni rakéták és drónok becsapódási okozzák. Mint mondta: az Egyesült Arab Emirátusokban (EAE) az emberek ugyan igyekeznek visszatérni a normális élethez, de például

Dubajban a korábbinál jóval kevesebb járókelőt látni az utcákon, mint korábban.

Nem is csoda, mivel tovább emelkedett az iráni támadások áldozatinak száma. Az EAE védelmi minisztériuma azt közölte, hogy eddig már nyolc ember vesztette életét, köztük két, aktív szolgálatban lévő katona. A többiek pakisztáni, nepáli, bangladesi és palesztin származású civilek voltak.

A háború kezdete óta Irán több mint 1900 rakétát és drónt indított az ország ellen. Teherán valószínűleg abban reménykedik, hogy ezzel rákényszeríthet a Perzsa-öböl államait: sürgessék Washingtonnál a háború befejezését. A BBC ottani munkatársa viszont azt mondja, egyelőre ennek éppen az ellenkezőjét érték el a perzsa állam vezetői. Az öböl-menti országokat ugyanis mélységesen felháborítják Irán támadásai, amelyeket a szuverenitásuk és a nemzetközi jog súlyos megsértésének tartanak.

Ugyanakkor az olajipart ért támadások és a Hormuzi-szoros lezárása miatt rekord magasságokba emelkedett az energiahordozó ára. Bár kedd reggel a korábbi 105 dollárról 103,15-ra mérséklődött, de itt meg is állt. A mozgás azzal párhuzamosan következett be, hogy az iraki olajminiszter bejelentette: kapcsolatba léptek Iránnal annak érdekében, hogy egyes olajszállító hajóik áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson. Ezzel párhuzamosan kínai olajcégek orosz beszállítókat kerestek meg, mivel Washington ideiglenesen feloldotta a Moszkva elleni szankciók egy részét, hogy enyhítse a globális olajellátásra nehezedő nyomást.

A hét elején még úgy tűnt csökkenni fognak az olajárak annak köszönhetően, hogy állítólag több tartályhajó is biztonságosan áthaladhatott a Hormuzi-szoroson. A helyzet azonban nem sokat javult. Irán újabb rakéta és dróncsapásokat zúdít a szomszédos országokra és Izraelre.

A brit nemzeti légitársaság kénytelen volt bejelenteni, hogy a biztonsági kockázatok miatt május végéig a térségben felfüggeszti néhány repülő járatát. A British Airways gépei így egyelőre nem repülnek Ammánba, Bahreinbe, Dubajba és Tel-Avivba. Ugyanakkor a szaúd-arábiai Dzsidába és Rijádba még repülnek a társaság gépei. A cég szóvivője pedig a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy folyamatosan figyelik a helyzetet és kerülő útvonalakat ajánlnak azoknak az utasaiknak, akik el akarják hagyni a térséget.

Kezdőlap    Külföld    Dubajban kiürültek az utcák

dubaj

öböl-válság

rakétacsapás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
A választásig hátralévő időben sorozatot indítottunk az InfoRádióban, hogy a kutatások szerint a parlamenti bejutásra esélyes pártok szakpolitikusait a belpolitikai kérdések mellett a gazdasági terveikről és a külpolitikai megfontolásaikról is kérdezzük. A Fidesz-KDNP, a DK és a Mi Hazánk elfogadta a meghívást, a Tisza Párt nem kívánt élni a lehetőséggel. Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselője a pártszövetség külpolitikájáról beszélt az Aréna című műsorban.
A miniszterelnök szerint, ha Ukrajna meg akarja kapni a 90 milliárd eurós hitelt Brüsszelből, akkor meg kell nyissa a Barátság kőolajvezetéket.
 

Még másfél hónap: Zelenszkij bemondta, mikor indulhat úja a Barátság kőolajvezeték

Szijjártó Péter: Kijev és Brüsszel fejezze be a színházat!

Ursula von der Leyen és António Costa: Ukrajna elfogadta az EU támogatását a Barátság kőolajvezeték megjavítására

Robert Fico: az EU nem helyezheti egy nem uniós ország érdekeit a tagállamoké elé

Újabb közel-keleti olajmező állt le, gond van a kerülőutakkal is

Hormuzi-szoros: fogy Donald Trump türelme, de jön a bejelentés

VIDEÓ
Hogyan lehet Magyarország az új világrend nyertese? Nacsa Lőrinc, Inforádió, Aréna
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.17. kedd, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
A mai gazdasági helyzetben nem elég félretenni – tudni kell okosan befektetni. A Sikeres befektető online tanfolyam pontosan ebben segít: gyakorlati tudást ad, valódi példákkal, valódi kérdésekre adott válaszokkal. Ez már a hetedik alkalom, hogy visszatapsoltok minket – nem véletlenül. A résztvevők visszajelzései és eredményei azt mutatják: ez a tanfolyam működik!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
A frissen díjazott fiatal színészek teljes egészében felajánlották a pénzjutalmukat.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
National Counterterrorism Center Director Joe Kent says Trump "started this war due to pressure from Israel and its powerful American lobby".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 17. 17:31
Brüsszel átadta a „kulcsot” Ukrajna EU-csatlakozásához
2026. március 17. 15:42
Tragikus tűzeset: egy gyerek meghalt, ketten súlyos égési sérülésekkel kerültek kórházba
×
×