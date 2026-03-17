Dubajban kiürültek az utcák

„Kora reggel robbanások dörejére és az ablakok remegésére ébredtünk. A telefonjainkon pedig üzeneteket kaptunk, amelyekben arra figyelmeztettek, hogy azonnal menjünk az óvóhelyre.” Így kezdte dubaji beszámolóját a BBC dél-ázsiai tudósítója. Azadeh Moshiri arról is beszámolt, hogy a detonációkat állítólag légvédelem által lelőtt, iráni rakéták és drónok becsapódási okozzák. Mint mondta: az Egyesült Arab Emirátusokban (EAE) az emberek ugyan igyekeznek visszatérni a normális élethez, de például

Dubajban a korábbinál jóval kevesebb járókelőt látni az utcákon, mint korábban.

Nem is csoda, mivel tovább emelkedett az iráni támadások áldozatinak száma. Az EAE védelmi minisztériuma azt közölte, hogy eddig már nyolc ember vesztette életét, köztük két, aktív szolgálatban lévő katona. A többiek pakisztáni, nepáli, bangladesi és palesztin származású civilek voltak.

A háború kezdete óta Irán több mint 1900 rakétát és drónt indított az ország ellen. Teherán valószínűleg abban reménykedik, hogy ezzel rákényszeríthet a Perzsa-öböl államait: sürgessék Washingtonnál a háború befejezését. A BBC ottani munkatársa viszont azt mondja, egyelőre ennek éppen az ellenkezőjét érték el a perzsa állam vezetői. Az öböl-menti országokat ugyanis mélységesen felháborítják Irán támadásai, amelyeket a szuverenitásuk és a nemzetközi jog súlyos megsértésének tartanak.

Ugyanakkor az olajipart ért támadások és a Hormuzi-szoros lezárása miatt rekord magasságokba emelkedett az energiahordozó ára. Bár kedd reggel a korábbi 105 dollárról 103,15-ra mérséklődött, de itt meg is állt. A mozgás azzal párhuzamosan következett be, hogy az iraki olajminiszter bejelentette: kapcsolatba léptek Iránnal annak érdekében, hogy egyes olajszállító hajóik áthaladhassanak a Hormuzi-szoroson. Ezzel párhuzamosan kínai olajcégek orosz beszállítókat kerestek meg, mivel Washington ideiglenesen feloldotta a Moszkva elleni szankciók egy részét, hogy enyhítse a globális olajellátásra nehezedő nyomást.

A hét elején még úgy tűnt csökkenni fognak az olajárak annak köszönhetően, hogy állítólag több tartályhajó is biztonságosan áthaladhatott a Hormuzi-szoroson. A helyzet azonban nem sokat javult. Irán újabb rakéta és dróncsapásokat zúdít a szomszédos országokra és Izraelre.

A brit nemzeti légitársaság kénytelen volt bejelenteni, hogy a biztonsági kockázatok miatt május végéig a térségben felfüggeszti néhány repülő járatát. A British Airways gépei így egyelőre nem repülnek Ammánba, Bahreinbe, Dubajba és Tel-Avivba. Ugyanakkor a szaúd-arábiai Dzsidába és Rijádba még repülnek a társaság gépei. A cég szóvivője pedig a BBC-nek azt nyilatkozta, hogy folyamatosan figyelik a helyzetet és kerülő útvonalakat ajánlnak azoknak az utasaiknak, akik el akarják hagyni a térséget.