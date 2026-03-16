2026. március 16. hétfő Henrietta
Az Egyesült Államok közel-keleti mûveleteiért felelõs Központi Parancsnoksága (CENTCOM) által közreadott képen repülõgépek sorakoznak a Perzsa (Arab)-öbölben állomásozó Abraham Lincoln amerikai repülõgép-hordozó fedélzetén az iráni vezetés és katonai célpontok ellen indított Elsöprõ Düh (Epic Fury) hadmûvelet keretében 2026. március 1-jén. Izrael és az Egyesült Államok február 28-án indított közös légicsapást a teheráni vezetés ellen.
Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Megközelítette Irán partjait a Lincoln amerikai repülőgéphordozó – közölte az amerikai hadsereg Közel-Keletért is felelős Központi Parancsnoksága (Centcom) hétfőn.

A hadihajó és hozzá rendelt repülőállomány közreműködik abban, hogy „éjjel-nappal” folytatódjanak a légitámadások egymást követő hullámai.

Brad Cooper tengernagy, a Központi Parancsnokságot vezető tábornok hétfőn a katonai egység közösségi oldalán megjelent videóban azt közölte, hogy az amerikai hadsereg repülőgépei az elmúlt több mint két hétben hatezret meghaladó bevetést hajtottak végre Irán fölött.

Kijelentette, hogy az Egyesült Államok komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy kiiktassa az Irán által a Hormuzi-szoros közlekedési biztonságára jelentett veszélyt.

„A légi, szárazföldi és légi képességek kombinációja révén sikeresen elpusztítottunk több mint 100 iráni haditengerészeti egységet, és még nem fejeztük be” – fogalmazott Brad Cooper, aki arról is beszámolt, hogy a hétfői műveletek az iráni rakéta- és dróngyártó infrastruktúra ellen irányulnak, a szélesebb termelési bázis megsemmisítésének jegyében.

Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat

Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Elvágták a világ egyik legfontosabb útvonalát: itt az új globális olajpuzzle, de hiányoznak a kulcsfontosságú darabok

Történelmi, kaotikus, kiszámíthatatlan: nehéz jelzőket találni az olajpiac előző heti ármozgására. A Brent típusú kőolaj jegyzése közel 40 dolláros tartományt járt be mindössze egyetlen nap alatt. A piaci reakció jól jelzi azt a bizonytalanságot, ami a globális olajkínálat ötödének kiesését övezi. A háború vége egyelőre nem látszik, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen alternatív ellátási útvonalak és források állnak rendelkezésre a Hormuzi-szoros helyett.

Olajválság söpörhet végig ezen az országon? Már ott tartanak, hogy az embereket spórolásra kérik

Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.

UK won't be drawn into 'wider war' and will work with allies on Strait of Hormuz plan, Starmer says

It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

2026. március 16. 17:08
A belga kormányfő tárgyalna az orosz elnökkel
2026. március 16. 15:57
Szokatlan módon mért csapást az ukrán fővárosra Oroszország
