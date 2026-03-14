2026. március 14. szombat Matild
XIV. Leó pápa Úrangyala (Angelus) imádságát mondja a vatikáni lakosztályának a római Szent Péter térre néző ablakából 2025. június 29-én.
Költözik a pápa – „Szüksége van arra, hogy az emberek közt legyen”

XIV. Leó pápa legközelebbi munkatársaival beköltözik a vatikáni apostoli palotában található pápai lakosztályba, az elődei számára is fenntartott lakóhelyre – közölte a szentszéki sajtóközpont szombaton.

A rövid közleményben emlékeztettek arra, hogy a pápai lakosztály XVI. Benedek lemondása, vagyis 2013 óta nem szolgált egyházfői lakóhelyként.

A tavaly májusban megválasztott XIV. Leó szombaton fog első alkalommal az apostoli palota legfelső emeletén aludni.

Az utóbbi tíz hónapban a Hittani Kongregációnak a Szent Péter térrel szomszédos palotaépületében lakott, ahol egyébként már korábban bíborosként is élt.

Az úgynevezett pápai lakosztály a mindenkori egyházfő „otthonaként” ismert. A többszobás apartmant II. János Pál 1978 és 2005 között, XVI. Benedek 2005-től 2013-as lemondásáig lakta.

Az ugyanabban az évben megválasztott Ferenc pápa viszont a pápai lakosztály helyett az egyébként egyházi szálláshelyként működő Szent Márta-házat választotta, ahol tavaly április 21-én bekövetkezett haláláig lakott.

Ferenc pápa a sajtónak úgy magyarázta döntését, hogy nem akar elszigetelődni, és szüksége van arra, hogy „az emberek között legyen”. A pápai lakosztályt egy tölcsér szájához hasonlította, amelyen könnyű bejutni, de lehetetlen kijutni.

Egyházi szokás szerint a pápai lakosztályt a pápa halála és az új pápa megválasztása között lezárják. Ez történt Ferenc pápa halálakor is: a lakosztályt XIV. Leó megválasztását követően nyitották ki újra. XIV. Leó azért nem költözött be azonnal, mivel – a Vatikán akkori közlése szerint – a tizenkét éve nem használt lakosztály helyreállításra szorult.

Az olasz sajtóban megjelent, de a Vatikán által meg nem erősített hírek szerint XIV. Leó a pápai lakosztályt saját igényeihez szabatta. Megnyittatta a lakosztály feletti manzárdszintet, amelyet korábban a pápák munkatársainak vagy vendégeknek tartottak fenn. Itt egy kisebb kápolna található, amelyet II. János Pál is használt, valamint egy balkon, amely Vatikánváros belső udvarára néz. Ezen a szinten most XIV. Leó munkatársainak alakítottak ki szobákat, valamint edzőtermet is, mivel köztudott, hogy a pápa rendszeresen edz.

A Szent Péter térről az utóbbi hónapokban jól látható átalakítási munkák során áthelyezték a pápai hálószobát is, amely eddig a térre nyíló fronton feküdt.

A pápai hálószoba fontos szerepet játszott például II. János Pál pápa betegsége és halála idején, amikor 2005 áprilisának első napjaiban a Szent Péter téren a pápa egészségéért imádkozó tömeg a hálószoba ablakában elhelyezett mécses lángjáról tudta, hogy ébren van-e az egyházfő.

A pápai dolgozószoba és könyvtárszoba is a Szent Péter térre néz: azok ablakából tart beszédet az egyházfő.

Ők kaptak idén Kossuth- és Széchenyi-díjat

Az iráni olajtermelés szívét támadta az Egyesült Államok, Trump nemzetközi koalíciót küld a Hormuzi-szorosra - Híreink az iráni háborúról szombaton

Pontosan két héttel ezelőtt indult az iráni háború, legújabban Donald Trump a Közel-Kelet történetének egyik legdurvább bombázásról számolt be, az iráni olajtermelés központjának számító Kharg szigetet támadta az amerikai hadsereg. Az ezidáig érintetlen sziget kezeli az iráni olajexport 90 százalékát, bár Trump szerint az olajinfrastruktúrát nem lőtték, csak a katonai létesítményeket. Pénteken Trump arról is beszélt, hogy szerinte Oroszország Iránt segíti. Közben a hírek szerint az Egyesült Államok további 5000 katonát és több hadihajót tervez a térségbe küldeni. Délután Donald Trump elnök bejelentette: nemzetközi koalíció alakul a Hormuzi-szoros biztosítására, melyben remélhetőleg Kína is részt vesz majd. A közel-keleti háborúról szóló szombati cikkeineket ebben a hírfolyamban gyűjtjük össze.

Friss! Az Ötöslottó nyerőszámai a 11. játékhéten

Na, vajon elvitte-e valaki a 5 milliárd 575 millió forintos főnyereményt a 11. játékhéten? Mutatjuk az ötös lottó nyerőszámait és a nyereményeket!

Trump urges UK and other nations to send ships to help secure Strait of Hormuz after Iranian attacks

Meanwhile, Israel says Iran has launched a sixth wave of strikes on Saturday and in Kuwait, an air base has been hit by two drones.

2026. március 14. 18:14
Égen-földön keresik Irán köddé vált vezetőjét – Amerikai vérdíj
2026. március 14. 15:02
Irán súlyos üzenetet küldött – Ukrajnának
