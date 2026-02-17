ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 17. kedd Donát
Donald Trump amerikai elnök beszél az általa javasolt Béketanács alapokmányának aláírása elõtt az 56. Világgazdasági Fórumon a svájci Davosban 2026. január 22-én. A január 23-ig tartó rendezvény mottója: A párbeszéd szelleme.
Nyitókép: MTI/EPA/Keystone/Gian Ehrenzeller

„Lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket” – Tényleg az ENSZ babérjaira tör Donald Trump Béketanácsa

Infostart / MTI

A Béketanács hatása jóval túlnyúlik majd a gázai békén, és bizonyos kérdésekben az ENSZ-szel összehangoltan működik majd – jelentette ki Donald Trump kedden.

Az amerikai elnök helyi idő szerint a hétfő éjszakai órákban hivatali repülőgépének fedélzetén újságírók előtt kifejtette, hogy az ENSZ nem él a benne rejlő hatalmas lehetőségekkel. A Béketanács hatásával kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy az ENSZ részéről „lehet, hogy kicsit gyűlölnek majd bennünket”, és hozzátette, hogy „a világ néhány legnagyszerűbb vezetője” is tagja a nemzetközi testületnek.

Donald Trump Iránnal kapcsolatban kijelentette, hogy Teheránnak meg kell állapodnia az Egyesült Államokkal, amennyiben „el akarja kerülni a következményeket”. A kedden Genfben folytatódó diplomáciai egyeztetésekkel kapcsolatban megállapította, hogy Irán meg akar egyezni.

Az amerikai elnök közölte azt is, hogy a kubai vezetéssel szintén zajlanak tárgyalások, amelyekben Marco Rubio külügyminiszter vesz részt. A karibi szigetországot „bukott államnak” nevezte, ahol arra sincs pénz, hogy a repülőgépeket feltöltsék üzemanyaggal, és ahol humanitárius veszélyhelyzet alakult ki. Donald Trump egyben megállapodásra sürgette a havannai vezetést.

Az elnök közölte, hogy a tajvani fegyverszállítások kérdésében hamarosan döntés születik, és megjegyezte, hogy a témáról beszélt a kínai elnökkel is.

