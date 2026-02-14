Drágul az alumínium – lőttek a németek magas életszínvonalának?

Aligha okozhat meglepetést, hogy például a ritkaföldfémek, illetve az azokból készült mágnesek előállításához hasonlóan az alumíniumgyártásban is Kína lett a globális piacvezető, Európa pedig későn ébredt. Peking 2017-ben egy szigorú, évi 45 millió tonnás termelési korlátot vezetett be, amely a mai napig hatályos. A kínai kormány a kínálat mesterséges szűkítését a túlkínálat megakadályozásának és a károsanyag-kibocsátások csökkentésének szándékával indokolta.

Ez korábban nem jelentett problémát, de tavaly óta az alumínium árfolyamát is magával ragadta a nemesfémektől kiindult árupiaci rali, idén pedig az előrejelzések az ipari termelés fellendülésével számolnak Európában, a kínálat szűkítése az egekbe lőheti a jövőiparágak szempontjából kulcsfontosságú könnyűfém jegyzését – írja a vg.hu.

A Deutsche Bank korábban amúgy azt feltételezte, hogy a 2026-os átlagár 2900 dollár körül alakul, a csúcs pedig 3100 dollár lesz, az utóbbi becslést már az év első hónapjában túlszárnyalta a jegyzés.

A további jelentős drágulás megfékezése, valamint a kínai kitettség mérséklése érdekében tehát az európai kormányok jelenleg alternatív beszerzési forrásokat keresnek. Az egyik alternatíva az újrahasznosítás, ami az alumínium esetében – a fém egyik nagy előnyeként – viszonylag széles körben lehetséges.

A valaha gyártott alumínium körülbelül 75 százaléka ugyanis még mindig forgalomban van.

Kína azonban ezen a területen is kiépítette a pozícióit, a kereskedői folyamatosan figyelik a piacot, és lecsapnak minden újrahasznosítható forrásra.

Mindez arra késztette az iparágat, hogy segítséget kérjen a politikai döntéshozóktól. Rob van Gils, a Német Alumínium Szövetség elnöke már korábban is figyelmeztetett a kapacitáscsökkentésekre, a termelési telephelyek áthelyezésére és a munkahelyek elvesztésére.

Ha a kormányok nem erősítik meg az iparágat, az Németországban a jólét elvesztéséhez vezet

– mondja az elnök, a drámai kijelentést az alumínium ipari jelentősége indokolhatja.

Nyitókép: termelés az állami tulajdonban álló Aluminum Corporation of China egyik üzemében 2026. februárjában.