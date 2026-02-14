ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 14. szombat
XINING, CHINA - FEBRUARY 04: Workers measure the width of aluminum plates at the workshop of Qinghai Branch of Aluminum Corporation of China Limited on February 4, 2026 in Xining, Qinghai Province of China. (Photo by Zhang Zhongping/China News Service/VCG via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Zhang Zhongping/China News Service/VCG via Getty Images

Drágul az alumínium – lőttek a németek magas életszínvonalának?

Infostart

Kína mesterségesen szűkíti az alumínium kínálatát, a németek már a jólétüket féltik. Tavaly nagyot ralizott a nélkülözhetetlen könnyűfém árfolyama, a kínálat szűkítése pedig idén is az egekbe lőheti a jövőiparágak szempontjából kulcsfontosságú alumínium jegyzését.

Aligha okozhat meglepetést, hogy például a ritkaföldfémek, illetve az azokból készült mágnesek előállításához hasonlóan az alumíniumgyártásban is Kína lett a globális piacvezető, Európa pedig későn ébredt. Peking 2017-ben egy szigorú, évi 45 millió tonnás termelési korlátot vezetett be, amely a mai napig hatályos. A kínai kormány a kínálat mesterséges szűkítését a túlkínálat megakadályozásának és a károsanyag-kibocsátások csökkentésének szándékával indokolta.

Ez korábban nem jelentett problémát, de tavaly óta az alumínium árfolyamát is magával ragadta a nemesfémektől kiindult árupiaci rali, idén pedig az előrejelzések az ipari termelés fellendülésével számolnak Európában, a kínálat szűkítése az egekbe lőheti a jövőiparágak szempontjából kulcsfontosságú könnyűfém jegyzését – írja a vg.hu.

A Deutsche Bank korábban amúgy azt feltételezte, hogy a 2026-os átlagár 2900 dollár körül alakul, a csúcs pedig 3100 dollár lesz, az utóbbi becslést már az év első hónapjában túlszárnyalta a jegyzés.

A további jelentős drágulás megfékezése, valamint a kínai kitettség mérséklése érdekében tehát az európai kormányok jelenleg alternatív beszerzési forrásokat keresnek. Az egyik alternatíva az újrahasznosítás, ami az alumínium esetében – a fém egyik nagy előnyeként – viszonylag széles körben lehetséges.

A valaha gyártott alumínium körülbelül 75 százaléka ugyanis még mindig forgalomban van.

Kína azonban ezen a területen is kiépítette a pozícióit, a kereskedői folyamatosan figyelik a piacot, és lecsapnak minden újrahasznosítható forrásra.

Mindez arra késztette az iparágat, hogy segítséget kérjen a politikai döntéshozóktól. Rob van Gils, a Német Alumínium Szövetség elnöke már korábban is figyelmeztetett a kapacitáscsökkentésekre, a termelési telephelyek áthelyezésére és a munkahelyek elvesztésére.

Ha a kormányok nem erősítik meg az iparágat, az Németországban a jólét elvesztéséhez vezet

– mondja az elnök, a drámai kijelentést az alumínium ipari jelentősége indokolhatja.

Nyitókép: termelés az állami tulajdonban álló Aluminum Corporation of China egyik üzemében 2026. februárjában.

Drágul az alumínium – lőttek a németek magas életszínvonalának?

németország

kína

árak

alumínium

Cikkünk frissül

Orbán Viktor évértékelője: vállaltuk, hogy újra a történelem főutcáján járunk majd
A huszonnyolcadik évértékelő beszédét tartja Orbán Viktor miniszterelnök szombaton a Várkert Bazárban. A baloldal szerinte nem érti a lényeget az ország működésével kapcsolatban. Hosszan beszélt a kormány négy éves vállalásairól, teljesített elképzeléseiről, és azokról a lépésekről is, amelyeket nem vállaltak, mégis bevezettek. Ilyen értelemben a kormány "Old Spice" kormány, bizonyíték, nem ígéret. Megígérte viszont, hogy a kampányban az lesz a jelmondata: "hiszünk a szeretet és az összefogás erejében". Politikai ellenfeleit született labancoknak titulálta, szerinte a Tiszát a németek alapították. Cikkünk frissül!
 

Orbán Viktor az inflációról: Lesz itt még dolgunk

Szombat 11 órakor tartja szokásos évértékelőjét Orbán Viktor. A kormányfő beszédét komoly érdeklődés övezte előzetesen, ugyanis kevesebb mint két hónap van a parlamenti választásokig. A miniszterelnök magabiztosan jelentette ki, hogy a Fidesz győzni fog az április 12-i választáson, és felidézte, hogy milyen intézkedéseket fognak végigvinni terveik szerint (14. havi nyugdíj teljes összegben, anyák szja-mentessége mindenkire). Azt ugyanakkor elismerte, hogy az infláció terén van még tennivalójuk.

Nem ér véget a bakik sora az olimpián: elfogyott az ingyen óvszer, most mi lesz a sportolókkal?

A két helyszínen mindössze három nap alatt elfogyott az olimpiai faluban ingyenesen kiosztott óvszer.

Gisèle Pelicot tells BBC: I felt crushed by horror - but I don't feel anger

In an extensive interview with Newsnight, the woman at the heart of France's biggest rape trial speaks about betrayal, healing and choosing the right path.

