Furcsa döntést hozott Mark Zuckerberg

Legalábbis ez derül ki azokból a dokumentumokból, amelyeket a cég nyújtott be egy amerikai bírósághoz. Új-Mexikó főügyésze, Raul Torrez ugyanis pert indított a Meta ellen, amelynek tárgyalását februárra tűzték ki. A vád szerint a Meta „nem tudta megakadályozni a gyermekek számára káros szexuális tartalmak és szexuális ajánlatok áradatát” a Facebookon és az Instagramon – írja a Reuters jelentésére hivatkozva az Index.

A beadványban szerepeltek a Meta alkalmazottainak belső levelezései, amelyeket az Új-Mexikói főügyészség a nyomozás során szerzett meg. Az állam állítása szerint ezekből kitűnik, hogy „a Zuckerberg által vezetett Meta elutasította integritási munkatársainak ajánlásait, és nem volt hajlandó észszerű korlátokat bevezetni annak megakadályozására, hogy a gyermekek szexuális kizsákmányolás céljából folytatott beszélgetésekbe keveredjenek a vállalat mesterséges intelligenciával működő csevegőrobotjaival” – áll a főügyész beadványában.

A kommunikációban a Meta biztonsági személyzetének néhány tagja kifogásolta, hogy a vállalat egy baráthoz hasonló társaságot imitáló csevegőrobotokat fejlesztett, amelyek szexuális és romantikus interakciókra is képesek a felhasználókkal. A mesterséges intelligenciával rendelkező csevegőrobotok 2024 elején kerültek forgalomba. A hétfői állami beadványban hivatkozott dokumentumok nem tartalmaznak Zuckerberg által írt üzeneteket vagy feljegyzéseket.