2026. január 27. kedd
Autósok ássák ki jármûveiket a hóból Bostonban 2026. január 26-án.
Nyitókép: MTI/AP/Charles Krupa

Szánkózó kislány is meghalt már az extrém amerikai időjárásban, egyre több az áldozat

Infostart / MTI

Huszonháromra emelkedett az Egyesült Államokban a szélsőséges időjárás miatti halálesetek száma hétfőre, miközben több millió amerikai küzd a sarkvidéki hideggel, amely este mintegy 600 ezer háztartást hagyott áram nélkül.

A hőmérséklet az elkövetkező napokban tovább csökken az északi sarkvidéki légtömeg hatására, különösen az ország északi részein, ahol a hőmérséklet mínusz 45 Celsius-fokra is csökkenhet.

A jelentős havazás – több mint 30 centiméternyi hó több mint húsz amerikai államban – áramkimaradásokat okozott.

A poweroutage.us szakportál szerint hétfő este még mindig mintegy 600 ezer fogyasztó volt áram nélkül, főként az Egyesült Államok déli részén, ahol a jég miatt leszakadtak az elektromos vezetékek.

Tennessee államban mintegy 200 ezer, Mississippi államban pedig több mint 147 ezer embert érint a probléma.

„Az áramkimaradások még több napig is eltarthatnak, mivel a hatóságoknak nehézséget okoz a (vihar) következményeinek felszámolása. A legtöbb ilyen régióban nincs meg a szükséges eszköz és erőforrás az ilyen események utáni takarításhoz, mivel nem szoktak hozzá” – magyarázta az AFP francia hírügynökségnek Allison Santorelli meteorológus.

Az Egyesült Államok északi részén, a Nagy-tavak régiójában a hőmérséklet mínusz 20 Celisus-fok alá süllyedt, Minnesotában és Wisconsinban pedig akár mínusz 30 Celsius-fokot is mutathatnak a hőmérők.

Dave Radell, New York-i meteorológus elmondta, hogy a vihar során lehullott hó „nagyon száraz és porhanyós”, ami azt jelenti, hogy a szél könnyen szétszórhatja, megnehezítve az utak takarítását és csökkentve a látótávolságot.

A vihar, amelyet egyes szakértők az elmúlt évtizedek egyik legsúlyosabb téli időjárási eseményének tartanak az Egyesült Államokban, a meteorológiai szolgálat szerint

katasztrofális következményekkel járó jéglerakódásokkal jár.

Az amerikai helyi média adatai szerint ezek az extrém körülmények legalább 23 ember halálát okozták.

Texasban a hatóságok megerősítették egy 16 éves lány halálát, aki szánkózás közben balesetet szenvedett. Két ember kihűlés miatt halt meg Louisianában, egy pedig Iowában egy ütközés során. Nyolc embert holtan találtak New Yorkban, vizsgálat indult a halálokok megállapítására.

Mintegy húsz államban és a fővárosban, Washingtonban is szükségállapotot hirdettek, és a közlekedésben is jelentős zavarok keletkeztek.

Több nagy repülőtér szinte teljesen leállt, szombat óta több mint 21 ezer járatot töröltek, és több ezer járat késett a FlightAware weboldal szerint.

