Hatalmas amerikai blamázs egy NATO-hadgyakorlaton, „könyörgtek” az életükért az irányítók

A belső NATO-értékelések alapját a közelmúltbeli hadgyakorlatok tapasztalatai adták. Külön kiemelték a tavalyi, észak-norvégiai Joint Viking gyakorlatot, ahol az amerikai egységek komoly nehézségekkel küzdtek az extrém hidegben és a mély hóban - írja a portfolio.hu külföldi laprtesülések alapján.

A jelentés szerint a helyzet annyira kritikussá vált, hogy a parancsnokságnak be kellett avatkoznia. A támadó szerepét betöltő finn tartalékosok mobilitásban és taktikai koordinációban teljesen felülmúlták az amerikaiakat.

Katonai források szerint

a gyakorlat vezetői arra kérték a finneket, hogy „kíméljék” az amerikai egységeket a teljes demoralizálódás elkerülése érdekében.

Az elemzés rámutat, hogy az Egyesült Államok nemcsak tapasztalatban, hanem technológiában is az európai szövetségesekre támaszkodik. Különösen igaz ez a jégtörő flottákra, amelyek elengedhetetlenek a befagyott vizeken való manőverezéshez.

Stratégiai átrendeződés

A NATO vezetése a tapasztalatok alapján már vizsgálja a parancsnoki struktúra módosítását. A cél az európai vezetésű erők hangsúlyosabb jelenléte Grönland térségében és az Atlanti-óceán északi útvonalain.

„Az európaiak értik a módját. Ha Trump meg akarja védeni a régiót, rossz úton jár azzal, hogy magára haragítja sarkvidéki szövetségeseit” – fogalmazott a brit lapnak egy katonai forrás, utalva a jelenlegi washingtoni adminisztráció és az európai partnerek közötti feszültségekre.

A szövetség szerint a politikai megállapodás sürgető, mivel az orosz aktivitás növekedése és a sarkvidéki hajózási útvonalak felértékelődése miatt a térség védelme már nem várhat az amerikai képességek lassú fejlesztésére.