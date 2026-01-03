Venezuela: lehet, hogy ez már háború - videó

ARÉNA - PODCASTOK
Robbanásokról és füstoszlopokról számoltak be szemtanúk Caracasban
Nyitókép: X / Guaje Salvaje

Venezuela: lehet, hogy kitört a háború - videó

Infostart / MTI

Repülőgépek áthaladása, robbanások zaja és legalább egy füstoszlop volt látható és hallható szombatra virradóra a venezuelai fővárosban, Caracasban - közölte több nemzetközi hírügynökség saját szemtanúira hivatkozva.

Helyi idő szerint hajnali 2 órakor erős robbanások és repülőgépek zajához hasonlító hangok hallatszottak - állapította meg a Reuters hírügynökség több szemtanúja és az AFP francia hírügynökség helyszínen tartózkodó újságírója is. A város déli részén, egy nagy katonai bázis közelében áramszünet keletkezett.

A közösségi médiában lángokról és füstfelhőkről készült képeket is megjelentek.

Az amerikai védelmi minisztérium egyelőre nem kommentálta a történteket, de az amerikai kormányzat korábban nem zárta ki szárazföldi csapások lehetőségét Venezuelában a kábítószer-kereskedelemben érintett célpontok ellen.

Kezdőlap    Külföld    Venezuela: lehet, hogy kitört a háború - videó

venezuela

háború

usa

