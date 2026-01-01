Az orosz hatóságok szerint többen meghaltak egy ukrán dróncsapásban Herszon megyében

A támadásról elsőként Vlagyimir Szaldo, a régió Moszkva által kinevezett kormányzója számolt be. Szavai szerint újév hajnalán az ukrán erők három drónnal támadták a Fekete-tenger partján fekvő Horli falut. A kávézóban, amelyet súlyos találat ért, helybéliek szilvesztereztek. Kiemelte, hogy a dróncsapás éppen Vlagyimir Putyin orosz elnök újévi köszöntője alatt történt. Szaldo szerint Kijev "szándékosan civileket támadott". Sokan elevenen megégtek a támadás okozta tűzben - tette hozzá.

Az orosz külügyminisztérium utóbb azt közölte, hogy előzetes információi szerint 24 ember halt meg, köztük egy gyerek, és ötvenen szenvedtek sérüléseket, köztük hat kiskorú, akiket kórházban látnak el. "Kétség sem fér ahhoz, hogy a támadást jó előre kitervelték, a drónok szándékosan azokra a területekre céloztak, ahol civilek gyűltek össze az új év ünneplésére" - írta közleményében a tárca. A minisztérium a támadást háborús bűncselekménynek minősítette.

Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő a Telegramon Ukrajna nyugati támogatóit tette felelőssé a civil áldozatokat követelő támadásért. Magas rangú politikusok, köztük az orosz parlament mindkét házának elnökei is elítélték Kijevet.