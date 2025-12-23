Bendarzsevszkij Anton: az amerikai elnök részéről tudatos stratégia a „csiki-csuki”

A hétvégi tárgyalásokat illetően fontos részletek nem ismertek, mert a novemberi szivárogtatások óta mindegyik fél kínosan ügye arra, hogy semmilyen konkrétumot ne osszon meg a nyilvánossággal, így például arról sincs hír, hogy az azóta 20 vagy 22, esetleg 19 pontra lecsökkentett amerikai béketerv-tervezet most mit is tartalmazhat – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.

Momentán csak az egyes politikusok, az egyes tárgyalásokban résztvevőknek a nyilatkozataira tudunk hagyatkozni, ebben az esetben például Steve Witkoffra, Donald Trump főtárgyalójára, aki az X nevű közösségi platformon osztott meg „részleteket”. Tájékoztatása szerint négy fő téma köré csoportosultak a egyeztetések, legalábbis Ukrajna és az Egyesült Államok részéről – tette hozzá az Oeconomus igazgatója. „Nevezetesen”, hogy külső partnerek bevonásával milyen biztonsági garanciákat lehet nyújtani Ukrajnának, illetve hogy az Egyesült Államok milyen biztonsági garanciákat tud kínálni, hogy hogyan fog alakulni a háború utáni gazdasági- és pénzügyi helyzet, és Ukrajna helyreállítása, valamint hogy az említett béketerv sorsa hogyan alakulhat, hogyan lehet azt majd a valóságban implementálni – sorolta a posztszovjet térség szakértője.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója minap úgy fogalmazott: nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások. Usakov emellett azt az amerikai javaslatot is lesöpörte az asztalról, hogy a következő körben ne külön-külön tárgyaljanak az oroszok és amerikaiak, valamint az ukránok és amerikaiak, hanem mind a három fél egyszerre – tette hozzá Bendarzsevszkij Anton.

Az orosz kifogásokat illetően a szakértő emlékeztetett, hogy az eredetileg 28 pontból álló amerikai béketerv-tervezet súlyos területi és katonai engedményeket követelt volna meg Ukrajnától, de ezt Kijev visszautasította. „Nem ismerjük a részleteket, de itt-ott azóta történek változtatások, ami viszont az oroszoknak nem elfogadható, bár nem tudjuk, hogy a korábban kiszivárgott tervezetet elfogadták volna-e – jegyezte meg. – Vagyis Moszkva olyan »kényelmes helyzetbe került« a kompromisszumok és a kommunikáció terén, hogy azt mondhassa bármikor: »ó, hát ebben a formában, ahogy ez meg lett változtatva Ukrajna és európai partnerei miatt, ez nem elfogadható«.”

Donald Trump az egyeztetések kezdete előtt úgy fogalmazott, hogy azt reméli, hogy „Ukrajna gyorsan mozdul, mert Oroszország már ott van”. Bendarzsevszkij Anton szerint

az amerikai elnök részéről tudatos stratégia a „csiki-csuki”, hogy hol az egyik, hol a másik félre helyez nyomást.

Novemberben az oroszokon volt a nyomás: napirendre kerül a Tomahawk rakéták kérdése és szankciókat léptettek életbe az országgal szemben; most viszont Ukrajnán a sor, hogy például a területi kérdéseket illetően bizonyos kompromisszumokba belemenjen. Amerikai felfogás szerint a Donbasz sorsa ugyanis eldőlt, a kérdés, hogy Ukrajna hajlandó lesz-e lemondani erről a tárgyalások során a béke érdekében, vagy egy-két éven belül az oroszok úgyis elfoglalják. Amennyiben Ukrajna a „kommunikációban” elfogadja az amerikai feltételeket, akkor a majd az oroszokat fogja Donald Trump ismét nyomás alá helyezni – magyarázta a szakértő.

Vlagyimir Putyin múlt pénteken tartott évértékelőt, ami Bendarzsevszkij Anton szerint nem sokban különbözött a tavalyitól. Az orosz elnök 4 órán keresztül válaszolt az emberek kérdéseire; szó esett többek között a háborúról, az ország gazdaságáról, de arról is, hogy jövőre bizonyos adótípusok jelentős mértékben emelkednek Oroszországban. Európával kapcsolatban azt mondta, hogy nem akar háborúzni, hacsak nem provokálják, illetve szó esett arról is, hogy „Oroszországot átverték a NATO terjeszkedéssel”; az Oeconomus igazgatója megjegyezte: soha nem kapott semmilyen írásbeli ígéretet, de még szóbeli ígéretek sem Oroszország a NATO terjeszkedéséről.

Vagyis értékelése szerint Putyin újra és újra megismétli ugyanazokat a tételeket, amelyek kialakultak az elmúlt években, és gyakorlatilag azokat viszi tovább. A tárgyalásokról annyit közölt, hogy Oroszország nyitott a tárgyalásokra.

Bendarzsevszkij Anton szerint egyelőre nagy kompromisszumkészséget igazából egyik fél sem mutat.