2025. december 19. péntek
Vlagyimir Putyin orosz elnök (k) év végi sajtóértekezletén a moszkvai Gosztyinnij Dvorban 2025. december 19-én.
Nyitókép: MTI/EPA/Szergej Ilnyickij

Demkó Attila: Putyintól nem várható újabb kompromisszum

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály

Év végi sajtótájékoztatójában Putyin orosz elnök ismertette az Ukrajnával kapcsolatos fejleményeket és az orosz gazdaság helyzetét is – ezzel kapcsolatban nyilatkozott Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.

Egy évértékelővel egybekötött maratoni sajtótájékoztatót tartott pénteken Vlagyimir Putyin orosz elnök.

Szó esett az úgynevezett különleges katonai hadműveletről, a lefoglalni tervezett orosz vagyonról, valamint az orosz gazdaság helyzetéről is – ezeket kommentálta Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet programvezetője az InfoRádióban.

Ismertette, hogy ezeken a 2001 óta megtartott sajtótájékoztatókon rendkívül sokféle téma elő szokott kerülni, egyben az orosz elnök ilyenkor válaszol a polgárok kérdéseire is. Jelentős mennyiségű, több százezer kérdés szokott beérkezni, és ezek közül válogatnak be „nem keveset”. A kérdések témái a szociális kérdésektől a „különleges katonai műveletig” terjedtek. Így tehát az ukrajnai háború, az európaiakkal való viszony és a béke kérdései mind-mind terítéken voltak – magyarázta Demkó Attila.

Az orosz elnök beszédéből egyértelműen kiderült, hogy nem kíván Trumppal nyíltan szembemenni. Ismét hangsúlyozta, hogy Trump amerikai elnök őszintén a békére törekszik,

nem az amerikaiakkal van a probléma, hanem Kijevvel és Európával

– idézte Putyin elnök beszédét a programvezető.

Demkó Attila arról is beszélt, hogy az orosz elnök beszédéből úgy látható, már megtette azokat a gesztusokat, kompromisszumokat, amelyeket helyesnek tart, így valószínűleg többet már nem fog tenni. Ukrajnán van a sor, az ő oldalukon pattog a labda – idézte az orosz elnököt.

Ismertette, hogy az elhangzottak értelmében úgy gondolja, Oroszország számára területi értelemben továbbra is a teljes Donbasz megszerzése lenne elfogadható. Putyin elnök kiemelte, hogy a Donbaszt amiatt is szükséges megszerezni, mert Donyeck városába Szlavjanszk térségéből érkezik a víz. A sajtótájékoztatót egyébként egy átrajzolt orosz birodalmi térkép előtt tartotta az orosz elnök.

Ezen a térképen szerepelt az Azovi-tenger, amely beltenger, és az elcsatolt Krím, továbbá a nagy részben elcsatolt Donyeck és Zaporizzsja oblaszty veszi körbe. Ami kivetítésre került, az az orosz alkotmány szerinti Oroszország képe. Ugyanakkor ez a térkép „nem teljesen helyes” – fogalmazott Demkó Attila. Kiemelte, hogy amennyiben kompromisszum születik Zaporizssja és Herszon megye kérdésében, akkor nem ez a térkép lesz az orosz elnök mögött jövőre, a jelenlegi ugyanis öt elcsatolt oblasztyot is jelez.

Továbbra is a területi kérdésben lehet a legnehezebb előrelépni, anélkül Oroszország nem valószínű, hogy egy békébe bele tudna menni

– emelte ki Demkó Attila. Hozzátette, hogy Oroszországnak régi problémája a NATO és Ukrajna kérdésköre, amelyben most Ukrajna egyet előrelépett.

Az orosz vagyon esetleges lefoglalásával járó korábbi tervek kapcsán Demkó Attila úgy fogalmazott, hogy az orosz elnök „nagyon kemény szavakat használt”. Putyin „fényes nappali rablásról” beszélt, és jelezte, ez azért nem sikerülhet, mert nem csak Oroszország vagyonáról van szó, hanem például az Öböl menti országok is részben Európában tartják vagyonukat. Elmondta, amennyiben az orosz vagyon lefoglalása megtörténne, akkor Európa ezen országok befektetéseit is elveszíthetné, egyben ezzel utalt a Belgium, illetve az Euroclear részéről felmerült „egyébként jogos” aggodalmakra is – ismertette a programvezető.

A sajtótájékoztatón még szóba került az orosz gazdaság helyzete, ezzel kapcsolatban Putyin elnök „beismerte, hogy vannak bizonyos problémák”. Az infláció, a gazdasági lassulás kérdése is felmerült, hiszen az orosz gazdaság mindössze 1 százalékkal növekedett. Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy ezek a problémák megoldhatóak, és alapvetően nyugalmat tükrözött, biztosította az oroszokat, hogy jelentős gazdasági problémával nem fognak szembenézni. Egyben üzenetet küldött ezzel a Nyugatnak is – tette hozzá a programvezető.




 

