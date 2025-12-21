ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 21. vasárnap
Jurij Usakov, az orosz elnök külügyi tanácsadója (j) a moszkvai Kremlben 2025. január 16-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Reuters pool/EJevgenyija Novozsenyina

Csóválják a fejüket az oroszok az európaiak miatt

Infostart / MTI

Nem javítják a megállapodás esélyeit az Ukrajnára vonatkozó amerikai béketerven Kijev és Európa által végrehajtott változtatások - jelentette ki vasárnap Jurij Usakov, az orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

"Több mint biztos vagyok benne, hogy azok a javaslatok, amelyeket az európaiak bevezetni próbálnak, egyáltalán nem javítják a dokumentumot, és nem javítják a hosszú távú béke elérésének esélyeit" - mondta.

Usakov szerint eddig sohasem merült fel komoly formában Oroszország, az Egyesült Államok és Ukrajna képviselői találkozójának lehetősége, és ennek jelenleg nem is folynak előkészületei.

Maga Dmitrijev az orosz sajtónak nyilatkozva konstruktívnak nevezte a Floridában folytatott eszmecserét. A tisztségviselő az X-en köszönetet mondott Tulsi Gabbardnak, az amerikai Nemzeti Hírszerzési Igazgatójának, amiért, mint írta, leleplezte a "mélyállamot", amely konfliktust akar szítani Oroszország és Európa között.

"A mélyállam háborús uszítói és propagandamédiájuk ismét megpróbálják aláásni Trump elnök erőfeszítéseit, hogy békét teremtsen Ukrajnában - valójában Európában -, hamisan azt állítva, hogy az +amerikai hírszerző közösség+ egyetért és támogatja az EU/NATO álláspontját, miszerint Oroszország célja Európa megszállása/meghódítása. Az igazság az, hogy az +amerikai hírszerzés+ értékelése szerint Oroszországnak nincs is képessége Ukrajna meghódítására és megszállására, nemhogy Európa +megszállására és elfoglalására+" - írta korábban Gabbard, ugyancsak az X-en.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a sajtónak elmondta: nem szerepel Vlagyimir Putyin orosz elnök tervei között, hogy az év végig telefonon tárgyaljon Donald Trumppal, de ha kell egy ilyen kapcsolatfelvétel gyorsan megszervezhető.

Peszkov kijelentette, hogy Putyin kész párbeszédet folytatni Emmanuel Macron francia elnökkel, aki pénteken közölte, hogy hajlandó lenne erre.

"Ha van kölcsönös politikai akarat, akkor ezt csak pozitívan lehet értékelni" - nyilatkozott.

Tűzszünet? Az nincs

"Nincs szó tűzszünetről - a Moszkvához intézett követeléseken kívül a feltétel nélküli tűzszünetről, a csapatvisszavonásról és így tovább. A kollektív Európa lényegében, a magyarok kivételével, London vezetésével a kapituláció feltételeit kínálja fel Oroszországnak, és semmi mást. Ez pedig eleve a harcok folytatását feltételezi" - jelentette ki Makszim Bujakevics, Oroszország ügyvezető EBESZ-nagykövete Bécsben a RIA Novosztyi hírügynökség jelentése szerint.

"Európa nem kész a békére. Nem akarja" - tette hozzá.

A diplomata szerint "Európa saját magát zárta ki" a potenciális tárgyalási folyamatból a háború és a harci cselekmények folytatásának támogatásával. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az amerikai fél az EBESZ Állandó Tanácsának immár hét egymást követő ülésén hallhatott Ukrajna témájáról.

Külföld

oroszország

ukrajna

nato

tűzszünet

