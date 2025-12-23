ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.74
usd:
331.19
bux:
110872.6
2025. december 23. kedd Viktória
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A lengyel légierõ egyik F-16-os vadászgépe a Ramstein Legacy 2022 légvédelmi gyakorlaton, amelyet a NATO légi parancsnokság integrált légi- és rakétavédelmi (IAMD) gyakorlata keretében tartanak Poznanban 2022. június 7-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Jakub Kaczmarczyk

Lengyel vadászgépek szálltak fel az orosz támadások árnyékában

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Oroszország az ukrán energiaellátásra, Kijevre és Odessza környékére is lecsapott.

Orosz támadás érte kedd hajnalban Ukrajna energetikai infrastruktúráját. Sajtóbeszámolók szerint ez többek között áramkiadásokat eredményezett, Lengyelország pedig repülőgépeket indított, hogy a légterét védje az Ukrajna nyugati része ellen indult orosz támadások közepette.

A Reuters beszámolója szerint világidő szerint hajnali 6:20-kor szinte egész Ukrajna területén légvédelmi riadó volt érvényben. Vitalij Klicsko kijevi polgármester szerint a főváros Szvjatoszynszkij negyedében ablakokat rongált meg a lakóházak közelében lehulló törmelék. Az energiaügyi minisztérium közölte, hogy

számos megyében, köztük Kijevben és a környező régióban rendkívüli áramszünetet rendeltek el, miután Oroszország ismét megtámadta az ukrán energiatermelő létesítményeket

– írja a 24.hu.

A közel négy éve tartó háború alatt Oroszország ismétlődően csapásokat mér Ukrajna villamosenergia-hálózatára és energetikai létesítményeire, különösen igaz ez a téli hónapokra. Az oroszok így próbálnak zavart okozni például a lakossági fűtésben, de nyomást gyakorolnak a gazdaságra, a logisztikára és külön a fővárosra is.

A támadás következtében a szomszédos NATO hatalom, Varsó kedden közölte, hogy lengyel és szövetséges repülőgépeket vetettek az ország légterének védelmében, miután orosz légicsapások érték Ukrajna Lengyelországgal határos területeit. A lengyel hadműveleti parancsnokság az X-en közölte: „Ezek az intézkedések megelőző jellegűek, amelyek a légtér biztosítását és védelmét célozzák.”

A The Guardian szerint az orosz fegyveres erők hétfő késő este Ukrajna fekete-tengeri kikötővárosát, Odesszát támadták. Az egyik ilyen támadás az odesszai régió kikötői és energetikai infrastruktúráját célozta, ami tűzvészt okozott egy nagyobb kikötőben és megszakította több tízezer ember áramellátását. Emberi áldozatokról nem érkezett jelentés.

Kezdőlap    Külföld    Lengyel vadászgépek szálltak fel az orosz támadások árnyékában

oroszország

lengyelország

ukrajna

nato

háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Síelni megy? Erről ne feledkezzen meg!

Akár a helikopteres mentés költségeire is nyújt fedezetet a megfelelően megválasztott biztosítás – mondta el az InfoRádióban Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója.
VIDEÓ
Felzárkózó települések: így él a másik Magyarország. Vecsei Miklós, Inforádió, Aréna
Uniós gigahitel Ukrajnának: ki fogja ezt visszafizetni? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Szeretet.éhség: így adakozunk advent idején. Lehel László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.23. kedd, 18:00
Blanckenstein Miklós
nyugalmazott katolikus pap
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Európa másolja a háborús taktikát, lángokban a stratégiai kikötő – Háborús híreink kedden

Sikeresen lezajlottak a német TDW és a Stark Defence hadiipari vállalatok első élestesztjei a Virtus típusú kamikazedrónnal, megnyitva ezzel az utat az új drónfegyverek rendszerbe állítása előtt a Bundeswehrnél. A helyi hatóságok közleménye szerint Ukrán dróncsapás ért két hajót és két stéget az oroszországi Krasznodari régió fekete-tengeri partvidékén – írja a Sky News. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ez derült ki az Otthon Start első 100 napjáról: nem erre számítottak a bankok

Ez derült ki az Otthon Start első 100 napjáról: nem erre számítottak a bankok

Az Otthon Start hitelprogram első száz napjának tapasztalatai alapján a támogatott konstrukció érdemben átalakíthatja a lakáshitelezési piacot.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Russia hits Ukraine with 'massive' attack, says Zelensky, after he warned of Christmas strikes

Russia hits Ukraine with 'massive' attack, says Zelensky, after he warned of Christmas strikes

Zelensky says Russia fired more than 600 drones and 30 missiles, adding "the world is not putting enough pressure on Russia".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 23. 12:12
Megölt egy hétéves gyereket az iskolában, és még három diákot megsebesített
2025. december 23. 11:30
A jegesmedvék is fogadnak örökbe – videó
×
×
×
×