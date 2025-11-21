ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz védelmi minisztérium által 2025. november 17-én közreadott videóról készített képen orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetõvel tüzelnek ukrán célpontra egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen.
Nyitókép: MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Meglepő pontokat is tartalmaz az amerikai 28 pontból álló béketerv-tervezet, amelyet Donald Trump amerikai elnök adminisztrációja dolgozott ki Oroszország és Ukrajna közötti háború lezárására. Az eddigiekhez képest más számok és területek szerepelhetnek benne.

A terv részletei, amelyeket először az Axios politikai hírportál szerzett meg, majd a német Bild lap foglalt össze pontról pontra, súlyos területi és katonai engedményeket követelnek Ukrajnától, ugyanakkor átfogó biztonsági és gazdasági garanciákat is kínálnak - írja a nemzetközi sajtó alapján az index.hu.

A Fehér Ház a tervezet kapcsán arra igyekszik nyomást gyakorolni Ukrajnára, hogy fontolja meg a megállapodás aláírását. Bár a terv számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyeket Kijev korábban elutasított, Zelenszkij elnök ezúttal nem zárkózott el a párbeszédtől, és konstruktív munkára késznek mutatkozott.

Az orosz védelmi minisztérium által 2025. november 17-én közreadott videóról készített képen orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetõvel készülnek ukrán célpontra tüzelni egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Az amerikaiak azzal érvelnek, ha most nem fogadják ezt el, akkor még súlyosabb területi veszteségei lehetnek Kijevnek.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában kiemelte, hogy a javaslat napvilágra kerülése a budapesti békecsúcshoz vezető út "rendkívül fontos lépése", és a következő hetek döntőek lesznek a hivatalos reakciók megszületése szempontjából.

A 28 pontos béketerv

  • Megerősítik Ukrajna szuverenitását.
  • Oroszország, Ukrajna és Európa átfogó megnemtámadási egyezményt köt; az elmúlt 30 év minden feszültsége rendezettnek tekintendő.
  • Oroszország kötelezettséget vállal arra, hogy nem támad meg szomszédos országokat; cserébe nem bővül a NATO.
  • Oroszország és a NATO az USA közvetítésével párbeszédet folytat minden biztonsági kérdés tisztázására és a feszültség csökkentésére.
  • Ukrajna biztonsági garanciákat kap.
  • Az ukrán fegyveres erők létszáma 600 000 katonára korlátozódik. (Megjegyzés: Jelenleg mintegy 800-850 ezer fős a hadsereg.)
  • Ukrajna az alkotmányban rögzíti, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz; a NATO ebbe beletörődik, és nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában.
  • Európai harci repülőgépeket telepít Lengyelországba.
  • Az USA biztonsági garanciát ad, és ezért kárpótlást kap. Ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, ez érvényét veszti; orosz támadás esetén pedig határozott, koordinált katonai válaszcsapás következik, és visszavonják az Oroszországnak biztosított előnyöket (pl. szankciók feloldását).
  • Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz. Rövid távú preferenciális hozzáférést kap az európai piachoz.
  • Globális újjáépítési program indul, amely egyebek mellett magában foglalja egy Ukrajna Fejlesztési Alap létrehozását.
  • Oroszország teljes mértékben reintegrálódik a világgazdaságba, beleértve az összes szankció feloldását, és meghívást kap, hogy visszatérhessen a G8-ba.
  • A befagyasztott pénzeszközök felhasználása a következőképp alakul: 100 milliárd dollárt fordítanak az USA által vezetett ukrajnai projektekre; a nyereség 50 százaléka pedig az USA-t illeti. Európa további 100 milliárd dollárt fizet.
  • Egy amerikai–orosz munkacsoport felügyeli minden biztonsági rendelkezés betartását.
  • Oroszország törvénybe iktatja meg nem támadási politikáját Európával és Ukrajnával szemben.
  • Az USA és Oroszország meghosszabbítja az atomfegyver-ellenőrzési megállapodásokat.
  • Ukrajna kötelezettséget vállal arra, hogy nem lesz atomhatalom.
  • A zaporizzsjai atomerőművet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete alatt üzemeltetik; az áramot 50:50 arányban osztják meg Oroszország és Ukrajna között.
  • Mindkét ország oktatási programokat valósít meg, amelyek „elősegítik a megértést, a kulturális toleranciát és a nemzetiszocialista ideológiák elutasítását”.
  • A Krímet, Luhanszkot és Donyecket de facto orosz régióként ismerik el a nemzetközi partnerek (Ukrajna nem kénytelen elismerni). Herszon és Zaporizzsja frontvonalait befagyasztják, de Oroszország lemond a további területekről. Ukrajna kivonul az általa ellenőrzött donyecki területről, amelyet demilitarizálnak.
  • Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a területi rendezéseket nem változtatja meg erőszakkal.
  • Oroszország engedélyezi Ukrajnának a Dnyeper kereskedelmi használatát; megállapodások születnek a gabonaszállítmányok szabad szállításáról a Fekete-tengeren keresztül.
  • Egy humanitárius bizottság foglalkozik az olyan kérdésekkel, mint a fogolycserék és a holttestek átadása. Minden civil foglyot, beleértve a gyermekeket is, szabadon kell engedni.
  • Ukrajna 100 napon belül országgyűlési választásokat tart.
  • A konfliktusban részt vevő felek teljes amnesztiát kapnak; minden jövőbeni igényt kizárnak.
  • A megállapodás jogilag kötelező.
  • A végrehajtást egy Trump által vezetett békebizottság felügyeli. Szabálysértés esetén szankciók lépnek életbe.
  • Azonnali tűzszünet lép életbe.

A terv, amelyet a Trump-adminisztráció megbízottja, Steve Witkoff fogalmazott meg Marco Rubio amerikai külügyminiszter közreműködésével, egyes kritikusok szerint erősen Oroszország felé billen.

Ukrán reakciók

Bár ukrán hivatalos személyek megerősítették a terv átvételét és készségüket a tárgyalásra, egyes kijevi tisztviselők abszurdnak és elfogadhatatlannak minősítették a javaslatot, mivel az gyakorlatilag a szuverenitás feladását jelentené. Az elnök azonban ennél sokkal óvatosabb. Volodimir Zelenszkij éjszakai videóüzenetében megerősítette:

„Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent megtesz, hogy senki a világon ne mondhassa, hogy mi akadályozzuk meg a diplomáciát.”

Hozzátette, hogy Kijev nem tesz „elhamarkodott” nyilatkozatokat.

Moszkva sejtelmes

Moszkva hivatalosan nem erősítette meg a 28 pontos tervezet létezését. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tagadta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták volna a tervezet részleteiről, és azt is, hogy formális tárgyalások zajlanának a tervről.

Az amerikai sajtóban (Axios) megjelent információk szerint azonban a tervet részben orosz hivatalos személyek is alakították – nevezetesen Kirill Dmitrijev, Putyin szövetségese – Steve Witkoff amerikai különmegbízottal együtt, ami azt sugallja, hogy a terv pontjai „nagyon kényelmesek lennének Putyin számára”.

Amerika szerint elfogadható

Egy magas rangú amerikai tisztviselő elismerte, hogy a terv súlyos engedményeket kér Ukrajnától, de azzal érvelt, hogy a háborút most kell lezárni, mert enélkül Ukrajna még több területet veszíthet.

A Fehér Ház ugyanakkor "jó tervnek" nevezte a javaslatot, amely mindkét fél számára elfogadható lehet.

A nemzetközi sajtó kiemeli, hogy a tervezet időzítése egybeesik az ukrán vezetés körüli korrupciós botrányokkal, ami az elemzők szerint lehetőséget teremt Washington számára, hogy a béketárgyalások felé tolja Kijevet.

oroszország

ukrajna

béke

usa

Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

Tudósítónktól
Volodimir Zelenszkij már tárgyalna Donald Trump keményen bírált béketervéről

Oroszország visszatérhet a G7-es csoportba – többek közt ez is szerepel Donald Trump 28 pontos javaslatában, amelyet amerikai és orosz tisztviselők titokban dolgoztak ki. A kiszivárgott anyag szerint Ukrajna haderejét komolyan korlátoznák, Moszkva pedig nemcsak területeket, hanem gazdasági előnyöket is kapna.
 

"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

Orbán Viktor péntek reggel: a következő két-három hét döntő lesz az ukrajnai béke szempontjából

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Ez a havazás most nem marad abba – helyzet és jövőkép

Korán reggel ma sok helyen havazást tapasztaltak, azóta többnyire az eső a meghatározó. A valós idejű időjárási térképek szerint azért még számos területen esik a hó. Az Útinform havas utakról nem ad most hírt, balesetek inkább nehezítik a közlekedést.
 

Hófehér a Csóványos és Dobogókő is – képek, videó

Beköszönt az igazi tél: jön a hó, és sok helyen meg is maradhat

Felhívást tett a Főpolgármesteri Hivatal a havazás kapcsán

Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Beindult az ingatlanpiac: mi épül 2026-ban és miből? Takács Ernő, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
 
