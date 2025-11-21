"Ukrajna még több területet veszíthet" - itt a 28 pontos amerikai béketerv összes pontja

A terv részletei, amelyeket először az Axios politikai hírportál szerzett meg, majd a német Bild lap foglalt össze pontról pontra, súlyos területi és katonai engedményeket követelnek Ukrajnától, ugyanakkor átfogó biztonsági és gazdasági garanciákat is kínálnak - írja a nemzetközi sajtó alapján az index.hu.

A Fehér Ház a tervezet kapcsán arra igyekszik nyomást gyakorolni Ukrajnára, hogy fontolja meg a megállapodás aláírását. Bár a terv számos olyan javaslatot tartalmaz, amelyeket Kijev korábban elutasított, Zelenszkij elnök ezúttal nem zárkózott el a párbeszédtől, és konstruktív munkára késznek mutatkozott.

Az orosz védelmi minisztérium által 2025. november 17-én közreadott videóról készített képen orosz katonák 122 milliméteres BM-21-es Grad rakétavetõvel készülnek ukrán célpontra tüzelni egy nem megnevezett ukrajnai helyszínen. MTI/EPA/Orosz védelmi minisztérium

Az amerikaiak azzal érvelnek, ha most nem fogadják ezt el, akkor még súlyosabb területi veszteségei lehetnek Kijevnek.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor a péntek reggeli rádióinterjújában kiemelte, hogy a javaslat napvilágra kerülése a budapesti békecsúcshoz vezető út "rendkívül fontos lépése", és a következő hetek döntőek lesznek a hivatalos reakciók megszületése szempontjából.

A 28 pontos béketerv

Megerősítik Ukrajna szuverenitását.

Oroszország, Ukrajna és Európa átfogó megnemtámadási egyezményt köt; az elmúlt 30 év minden feszültsége rendezettnek tekintendő.

Oroszország kötelezettséget vállal arra, hogy nem támad meg szomszédos országokat; cserébe nem bővül a NATO.

Oroszország és a NATO az USA közvetítésével párbeszédet folytat minden biztonsági kérdés tisztázására és a feszültség csökkentésére.

Ukrajna biztonsági garanciákat kap.

Az ukrán fegyveres erők létszáma 600 000 katonára korlátozódik. (Megjegyzés: Jelenleg mintegy 800-850 ezer fős a hadsereg.)

Ukrajna az alkotmányban rögzíti, hogy nem csatlakozik a NATO-hoz; a NATO ebbe beletörődik, és nem állomásoztat csapatokat Ukrajnában.

Európai harci repülőgépeket telepít Lengyelországba.

Az USA biztonsági garanciát ad, és ezért kárpótlást kap. Ha Ukrajna megtámadja Oroszországot, ez érvényét veszti; orosz támadás esetén pedig határozott, koordinált katonai válaszcsapás következik, és visszavonják az Oroszországnak biztosított előnyöket (pl. szankciók feloldását).

Ukrajna csatlakozhat az EU-hoz. Rövid távú preferenciális hozzáférést kap az európai piachoz.

Globális újjáépítési program indul, amely egyebek mellett magában foglalja egy Ukrajna Fejlesztési Alap létrehozását.

Oroszország teljes mértékben reintegrálódik a világgazdaságba, beleértve az összes szankció feloldását, és meghívást kap, hogy visszatérhessen a G8-ba.

A befagyasztott pénzeszközök felhasználása a következőképp alakul: 100 milliárd dollárt fordítanak az USA által vezetett ukrajnai projektekre; a nyereség 50 százaléka pedig az USA-t illeti. Európa további 100 milliárd dollárt fizet.

Egy amerikai–orosz munkacsoport felügyeli minden biztonsági rendelkezés betartását.

Oroszország törvénybe iktatja meg nem támadási politikáját Európával és Ukrajnával szemben.

Az USA és Oroszország meghosszabbítja az atomfegyver-ellenőrzési megállapodásokat.

Ukrajna kötelezettséget vállal arra, hogy nem lesz atomhatalom.

A zaporizzsjai atomerőművet a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) felügyelete alatt üzemeltetik; az áramot 50:50 arányban osztják meg Oroszország és Ukrajna között.

Mindkét ország oktatási programokat valósít meg, amelyek „elősegítik a megértést, a kulturális toleranciát és a nemzetiszocialista ideológiák elutasítását”.

A Krímet, Luhanszkot és Donyecket de facto orosz régióként ismerik el a nemzetközi partnerek (Ukrajna nem kénytelen elismerni). Herszon és Zaporizzsja frontvonalait befagyasztják, de Oroszország lemond a további területekről. Ukrajna kivonul az általa ellenőrzött donyecki területről, amelyet demilitarizálnak.

Mindkét fél kötelezettséget vállal arra, hogy a területi rendezéseket nem változtatja meg erőszakkal.

Oroszország engedélyezi Ukrajnának a Dnyeper kereskedelmi használatát; megállapodások születnek a gabonaszállítmányok szabad szállításáról a Fekete-tengeren keresztül.

Egy humanitárius bizottság foglalkozik az olyan kérdésekkel, mint a fogolycserék és a holttestek átadása. Minden civil foglyot, beleértve a gyermekeket is, szabadon kell engedni.

Ukrajna 100 napon belül országgyűlési választásokat tart.

A konfliktusban részt vevő felek teljes amnesztiát kapnak; minden jövőbeni igényt kizárnak.

A megállapodás jogilag kötelező.

A végrehajtást egy Trump által vezetett békebizottság felügyeli. Szabálysértés esetén szankciók lépnek életbe.

Azonnali tűzszünet lép életbe.

A terv, amelyet a Trump-adminisztráció megbízottja, Steve Witkoff fogalmazott meg Marco Rubio amerikai külügyminiszter közreműködésével, egyes kritikusok szerint erősen Oroszország felé billen.

Ukrán reakciók

Bár ukrán hivatalos személyek megerősítették a terv átvételét és készségüket a tárgyalásra, egyes kijevi tisztviselők abszurdnak és elfogadhatatlannak minősítették a javaslatot, mivel az gyakorlatilag a szuverenitás feladását jelentené. Az elnök azonban ennél sokkal óvatosabb. Volodimir Zelenszkij éjszakai videóüzenetében megerősítette:

„Ukrajnának békére van szüksége, és Ukrajna mindent megtesz, hogy senki a világon ne mondhassa, hogy mi akadályozzuk meg a diplomáciát.”

Hozzátette, hogy Kijev nem tesz „elhamarkodott” nyilatkozatokat.

Moszkva sejtelmes

Moszkva hivatalosan nem erősítette meg a 28 pontos tervezet létezését. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tagadta, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnököt tájékoztatták volna a tervezet részleteiről, és azt is, hogy formális tárgyalások zajlanának a tervről.

Az amerikai sajtóban (Axios) megjelent információk szerint azonban a tervet részben orosz hivatalos személyek is alakították – nevezetesen Kirill Dmitrijev, Putyin szövetségese – Steve Witkoff amerikai különmegbízottal együtt, ami azt sugallja, hogy a terv pontjai „nagyon kényelmesek lennének Putyin számára”.

Amerika szerint elfogadható

Egy magas rangú amerikai tisztviselő elismerte, hogy a terv súlyos engedményeket kér Ukrajnától, de azzal érvelt, hogy a háborút most kell lezárni, mert enélkül Ukrajna még több területet veszíthet.

A Fehér Ház ugyanakkor "jó tervnek" nevezte a javaslatot, amely mindkét fél számára elfogadható lehet.

A nemzetközi sajtó kiemeli, hogy a tervezet időzítése egybeesik az ukrán vezetés körüli korrupciós botrányokkal, ami az elemzők szerint lehetőséget teremt Washington számára, hogy a béketárgyalások felé tolja Kijevet.