ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
388.06
usd:
331.03
bux:
109272.18
2025. december 18. csütörtök Auguszta
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az orosz árnyékflotta egyik olajszállító hajója.
Nyitókép: Wikipédia

Bekeményít az EU az orosz árnyékflottával szemben

Infostart / MTI

Az uniós tagállamok kormányait tömörítő Tanács bejelentette csütörtökön, hogy újabb korlátozó intézkedéseket vezetett be, és további 41 hajót vett fel az Oroszország úgynevezett árnyékflottájához tartozó olajszállító tartályhajók szankciós listájára.

A döntés értelmében az érintett hajókra kikötői hozzáférési tilalom, valamint a tengeri szállításhoz kapcsolódó szolgáltatások széles körének nyújtását tiltó intézkedések vonatkoznak. Az intézkedések célja azoknak a nem uniós tankereknek a megfékezése, amelyek Vlagyimir Putyin árnyékflottájának részeként megkerülik az orosz olajra vonatkozó árplafon-mechanizmust, támogatják Oroszország energiaszektorát, katonai felszerelést szállítanak, illetve ellopott ukrán gabona és kulturális javak elszállításában vesznek részt.

A mostani döntéssel a szankcionált hajók száma csaknem 600-ra emelkedett. A Tanács hangsúlyozta: az intézkedés szorosan kapcsolódik azokhoz a közelmúltbeli döntésekhez, amelyekkel kilenc, az árnyékflotta működését elősegítő szereplőt vettek jegyzékbe, valamint ahhoz a nyilatkozathoz, amelyet az Európai Unió és tagállamai fogadtak el az árnyékflotta jelentette fenyegetések kezelésére és a létfontosságú tengeralatti infrastruktúra védelmére vonatkozóan, a tengerek jogáról szóló nemzetközi jogi keretek teljes körű alkalmazásával.

Az Európai Unió megerősítette: továbbra is készen áll a nyomás fokozására Oroszországgal és az árnyékflotta teljes láncolatával szemben, szükség esetén további szankciók elfogadásával.

Kezdőlap    Külföld    Bekeményít az EU az orosz árnyékflottával szemben

oroszország

európai unió

árnyékflotta

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Gazdatüntetés Brüsszelben: borult az eredeti akciózási terv, útlezárások jönnek az EU-csúcs helyszínén

Európai egység alakult ki a gazdatársadalomban a mostani brüsszeli tiltakozást illető két ügyben: senki nem szeretne nagy mennyiségű, ellenőrizetlen dél-amerikai élelmiszer ellen küzdeni a piacért, illetve a green dealből adódó átállás anyagi terheit sem vállalnák a jelenlegi formájában. A tüntetés eredeti programját borították az éjszakai akciózások, amelyek jelenleg ott zajlanak, ahol a zárolt orosz vagyont Brüsszelben őrzik. Helyszíni tudósítás.
 

Égő gumi füstje a szállodában, akár vasárnapig elhúzódó csúcs Brüsszelben – információk a helyszínről

Rejtély: megrongálódott Robert Fico gépe Brüsszelben

Orbán Viktor Brüsszelben: összeállt a blokkoló kisebbség

Petárdák, olajos hordók – Spontán gazdatüntetés az EU-csúcs helyszínén

„Vagy-vagy!” – Két Ukrajna-finanszírozási javaslatot tett Ursula von der Leyen

VIDEÓ
Megvéd-e minket az Egyesült Államok, ha baj van? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
Mennyi időnk van a világvégéig? - Ürge-Vorsatz Diána klímakutató, InfoRádió, Aréna
Új cseh kormány: erős politikai partner lesz Andrej Babis? Mészáros Andor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.18. csütörtök, 18:00
Lehel László
a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Hullámvasúton a forint, sorra jönnek a meglepetések

Jelentős mértékben gyengült a magyar fizetőeszköz árfolyama az elmúlt napokban az euróval és a dollárral szemben. A piaci mozgás hátterében nagyrészt az MNB keddi sajtótájékoztatóján elhangzott gondolatok állnak, amelyek a magyar jegybank lazuló előretekintő iránymutatását és - az adatok megfelelő alakulása esetén - a kamatcsökkentési ciklus megkezdését vetítették előre. Az MNB kommunikációs hangvételének puhulására erős piaci reakció érkezett: a forint árfolyama a döntés óta közel 6 egységet emelkedett az euróval és a dollárral szemben is, ami körülbelül 1,5 százalékos gyengülésnek felel meg. A forint gyengülő tendenciája kezdetben ma is folytatódott (az euró jegyzése már az október vége óta nem látott 390-es szint felett is járt), Kurali Zoltán MNB-alelnök óvatosságot hangsúlyozó megszólalása azonban fordulatot hozott a devizapiacokon.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Mindent borítanak a legnépszerűbb karácsonyi vásárok: ezt tuti nem hitted volna!

Európa karácsonyi vásárai azonban nemcsak az ünnepi hangulat miatt fontosak, hanem egyre nagyobb gazdasági jelentőséggel is bírnak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

Zelensky gives stark warning as EU leaders hold crunch talks on Russia's frozen assets

The EU is deciding whether to loan tens of billions of euros of Russian money to fund Ukraine's military and economic needs.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. december 18. 16:32
Olof Palme-gyilkosság: további nyomozás sem bizonyítaná döntő módon az elkövető személyét
2025. december 18. 15:21
Meglepő dolgot tett a lengyel államfő
×
×
×
×