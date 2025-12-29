ARÉNA - PODCASTOK
2025. december 29. hétfő
A kínai légierő J-35 lopakodó harci gépei.
Nyitókép: X / Chinese MoD

Kína hatalmas hadgyakorlatba kezdett Tajvan körül

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Éleslövészetet is tartanak, szárazföldi, haditengerészeti, légierő- és rakétaegységek vesznek részt a gyakorlaton.

Kína hétfőn nagyszabású hadgyakorlatot indított Tajvan körül Justice Mission 2025 (Igazság Küldetés 2025) néven, amelyben szárazföldi, haditengerészeti, légierő- és rakétaegységek vesznek részt – közölte a Kínai Népi Felszabadító Hadsereg (PLA) Keleti Hadszíntér-parancsnoksága.

A közlemény szerint a manőverek keretében kedden öt, Tajvan körül kijelölt zónában éleslövészetet is tartanak, tízórás tengeri és légtérkorlátozással.

A parancsnokság közlése szerint a gyakorlatok célja a tengeri és légi harckészültségi járőrözés, a több irányból végrehajtott összehangolt támadás gyakorlása, mobil szárazföldi célpontok elleni precíziós csapások, valamint kulcsfontosságú kikötők és területek blokádjának szimulálása. A PLA vadászgépeket, bombázókat, pilóta nélküli légi járműveket és nagy hatótávolságú rakétákat vet be – közölte a Keleti Hadszíntér-parancsnokság.

A mostani manőver a hatodik nagyobb kínai hadgyakorlat Tajvan körül 2022 óta, és tizenegy nappal követi az Egyesült Államok bejelentését egy több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladásról Tajvan számára, amely Peking tiltakozását váltotta ki.

A feszültséget tovább növelte Sanae Takaicsi japán miniszterelnök korábbi kijelentése, amely japán katonai reakcióját sem zárta ki egy tajvani konfliktus esetére.

Tajvan kormánya élesen elítélte a kínai hadgyakorlatot. Az elnöki hivatal szóvivője közölte, hogy Peking lépései aláássák a Tajvani-szoros és az indo-csendes-óceáni térség biztonságát és stabilitását, valamint nyílt kihívást jelentenek a nemzetközi jogrenddel szemben. A tajvani védelmi minisztérium tájékoztatása szerint válságközpontot hoztak létre, a fegyveres erők magas készültségbe léptek, és azonnali harckészültségi gyakorlatokat hajtanak végre egy esetleges kínai támadás elhárítására.

Tajvani biztonsági források a Reuters hírügynökséget arról tájékoztatták, hogy az elmúlt 24 órában kínai hadihajók és katonai repülőgépek tucatjai tevékenykedtek a sziget közelében, egyes egységek szándékosan megközelítették Tajvan 24 tengeri mérföldes körzetét. A tajvani parti őrség hajókat vezényelt a térségbe, és a hadsereggel együttműködve igyekszik csökkenteni a hadgyakorlatok hatását a tengeri útvonalakra és a halászati területekre.

