ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
383.74
usd:
331.88
bux:
107834.11
2025. november 11. kedd Márton
24 óra Ukrajna Otthon Start Trump–Putyin-csúcs
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Delhi, Vörös Erőd
Nyitókép: Wikipédia/A.Savin

Terrortámadás történt Újdelhiben, egy fehérgalléros terrorszervezet súlyos akciója volt

Infostart

Az indiai bűnüldöző szervek terrortámadásként vizsgálják a hétfői pokolgépes merényletet, ami Újdelhiben történt.

Az indiai fővárosban az UNESCO-védelem alá helyezett világörökségi helyszínnek számító Vörös Erőd közelében hétfőn fölrobbant egy autó. A kezdeti jelentések szerint nyolc ember azonnal meghalt, további tizenegyen pedig különböző súlyosságú sérüléseket szenvedtek. Az NDTV helyi hírtelevízió később huszonnégy sérültről számolt be, akik közül tizenhárman meghaltak.

A rendőrség feltételezi, hogy nagy mennyiségű ammónium-nitrátot használtak fel a terrortámadásban. Ammónium-nitrátot széles körben használnak műtrágyákban, de bombák készítésére is alkalmas.

Kiderült a rendőrségi közlésből az is, hogy a robbantáshoz használt autó Mohammad Umar kasmíri lakosé volt, egy orvosé, aki a közel két hete vásárolt járműben ült a robbanás pillanatában. A rendőrség egyelőre annyit derített ki, hogy Mohammad Umar egy

"fehérgalléros" terrorszervezet tagja volt.

A szervezet két másik tagját az elmúlt napokba tartóztatták le. Az egyikük által bérelt két házban több mint ezer kilogramm robbanóanyagot, fegyvereket és lőszereket foglaltak le.

A robbanást követően fokozott készültséget rendeltek el Újdelhiben, és számos indiai körzetbe, így Uttar Prades, Bihar, Kerala államokban és Mumbaiban. Fokozott járőrözést rendeltek el a pakisztáni és bangladesi határokon, és szigorították a biztonsági ellenőrzéseket a nagyobb városok repülőterein és vasútállomásain.

Kezdőlap    Külföld    Terrortámadás történt Újdelhiben, egy fehérgalléros terrorszervezet súlyos akciója volt

merénylet

india

robbantás

terrortámadás

újdelhi

halálos áldozatok

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Ki járt jobban Donald Trump és Orbán Viktor alkujában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Napi egy perc: tényleg csak ennyi időnk van könyvet olvasni? Pompor Zoltán, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.11. kedd, 18:00
Orbán Balázs
a miniszterelnök politikai igazgatója, az MCC kuratóriumának elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Mindent beleadva támadnak az oroszok, fel kell készülni Putyin utódlására – Ukrajnai háborús híreink kedden

Oroszország mintegy 150 ezer katonát vont össze Pokrovszk térségében, és nagyszabású offenzívával próbálja áttörni az ukrán védelmet a donyecki terület teljes ellenőrzéséért, miközben Kijev szerint a város továbbra is tartja magát - jelentette a RBC-Ukraine. Egyre inkább fel kell készülnie Vlagyimir Putyin halálára a Nyugatnak, mert az orosz utódlás várhatóan zárt alkuk mentén, kiszámíthatatlanul zajlik majd – véli John Kennedy. A Rand Corporation neves szakértője úgy véli, az elnök minden eszközzel igyekszik hatalomban maradni, ugyanakkor a romló gazdasági és társadalmi helyzet, valamint a „bojárok” közti rivalizálás akár erőszakos átmenetet is eredményezhet. Arra is figyelmeztetett, hogy Putyin távozása önmagában nem teszi kevésbé veszélyessé Oroszországot, mivel az autokratikus és birodalmi hagyomány a rendszer mély szerkezetéhez tartozik. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Visszahozza legendás termékét a Lidl: egy éve várnak rá a magyarok, most újra a polcokra kerül

Visszahozza legendás termékét a Lidl: egy éve várnak rá a magyarok, most újra a polcokra kerül

A Lidl ismét megmozgathatja a szülőket: a 46. héttől visszatér a diszkontlánc egyik legnagyobb karácsonyi slágere, a Lupilu fa játékkonyha.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

US Senate passes funding bill as historic shutdown nears likely end

It will need to be approved by the House and then signed into law by the president before the government can reopen.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 11. 06:00
Kézfogás helyett sértések: botrányos állapotok a bécsi iskolákban
2025. november 11. 04:03
Több halálos áldozata is van az Újdelhiben történt robbanásnak - videó
×
×
×
×