Fordulat az EU „most wanted” listáján is szereplő magyar bűnöző ügyében

Még áprilisban került a nyomozók látókörébe és a rendőrség körözési toplistájára a 37 éves magyar férfi, aki ellen a Fővárosi Törvényszék adott ki nemzeti, európai és nemzetközi elfogatóparancsot, mivel nem kezdte meg a vele szemben jogerősen kiszabott nyolc év fegyházbüntetés letöltését többszörösen minősített, kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak bűntette miatt.

A férfi 2023-ban vált a hatóságok számára elérhetetlenné, nem sikerült felkutatni.

Az Europol által fenntartott „EU Most Wanted” oldalon ritkán szerepel ilyen aljas szándékú bűncselekmény elkövetője, ezért a közzétételt követően rövid időn belül több bejelentés is érkezett a nyomozókhoz a körözött tartózkodási helyéről

– írták a beszámolóban.

Az információk több ponton is egyeztek a felderítési adatokkal, ezért a fejvadászok az Európai Célkörözési Egységek Hálózatán (ENFAST) keresztül felvették a kapcsolatot a spanyol társszervvel.

A bűncselekmény jellege miatt a spanyol célkörözési egység azonnal reagált és a kapcsolatfelvételt követő napon összehangolt nemzetközi akció keretében elfogta a férfit a dél-tenerifei Los Abrigos településen; kiadatásáról a spanyol bíróság dönt majd – áll a közleményben.