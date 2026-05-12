ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
357.1
usd:
304.08
bux:
133346.69
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Veres András püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke szentmisét mutat be a győri Nagyboldogasszony-székesegyházban hamvazószerdán, 2022. március 2-án. Hamvazószerdával, a nagyböjti időszak első napjával kezdődik meg a Jézus kereszthalálával és feltámadásával végződő húsvét. Hamvazószerdán és a rákövetkező vasárnapon az előző év virágvasárnapján szentelt barka hamujával jelölik meg a katolikus hívek homlokát.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Rubovszky Rita főtanácsadó lett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál

Infostart

Az MKPK azzal indokolta a kinevezést, hogy az oktatás a legfontosabb olyan közügy, amiben az egyház is részt vesz.

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszky Ritát – írja a Magyar Kurír híradása nyomán a 24.hu.

A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat-ellátásban.

Az MKPK szerint a keresztény szellemiségű oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kulcsszerepe volt, és ez így van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszky Ritát, hogy a püspöki konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse.

Nemrégiben Tarr Zoltán elismerte: valóban Rubovszky Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek, korrekciós képességeire hivatkozva.

Kezdőlap    Belföld    Rubovszky Rita főtanácsadó lett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál

magyar katolikus püspöki konferencia

kinevezés

főtanácsadó

mkpk

székely jános

rubovszky rita

KAPCSOLÓDÓ CIKKEK
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
„Túl sok tanóra, túl sok tantárgy” – részletesen beszélt a terveiről Lannert Judit, a jövendő oktatási miniszter
Új alaptantervet és kevesebb kompetenciamérést szeretne Lannert Judit, akit Magyar Péter az új Tisza-kormány oktatási minisztereként mutatott be. Egyik fő feladatának a gyerekek és oktatók leterheltségének csökkentését látja, mint mondta, „úgy nem lehet 21. századi oktatást csinálni, hogy sokféle tantárgyat kell tanítani. Sok a tantárgy, amit sok órában tanítanak” – fogalmazott. Lannert Judit miniszterként megszüntetné a teljesítményértékelési rendszert és a „kompetenciamérés-cunamit”. Csak a 6., 8. és 10. évfolyamokban tartana felméréseket. Lannert elmondta, hogy a későbbiekben teljesen átalakítják a tankerületi rendszereket is. A tankötelezettséget 16-ról 18 évre emelik, és visszahozzák a szabad tankönyvválasztást.
LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését

Megalakult a Tisza-kormány: Sulyok Tamás átadta a miniszterek kinevezését
A Sándor-palota Tükörterméből a Parlamentbe mennek át a kormánytagok letenni a hivatali esküt. Az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén beszédet mond majd Magyar Péter miniszterelnök is.
 

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Magyar Péter: „legalább hét távozó miniszter hozott döntéseket a tudtom nélkül”

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most jelentették be, fizetős lesz a TikTok: rengeteg felhasználó bosszankodhat

Most jelentették be, fizetős lesz a TikTok: rengeteg felhasználó bosszankodhat

Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

Jess Phillips resigns as minister telling Starmer 'deeds, not words, matter' after PM says he won't quit

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable to go.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 14:14
Magyar Péter hosszú videót tett közzé Rogán Antal „láthatatlan” minisztériumi épületéről
2026. május 12. 14:04
Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében
×
×