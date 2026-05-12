Rubovszky Rita főtanácsadó lett a Magyar Katolikus Püspöki Konferenciánál

A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) elnöke, Székely János szombathelyi megyéspüspök főtanácsadónak nevezte ki Rubovszky Ritát – írja a Magyar Kurír híradása nyomán a 24.hu.

A katolikus lap szerint a szervezet azzal indokolta a lépést, hogy az oktatás és nevelés a legfontosabb olyan terület, ahol a katolikus egyház részt vállal az állam közfeladat-ellátásban.

Az MKPK szerint a keresztény szellemiségű oktatásnak a magyar történelemben az államalapítástól kezdve kulcsszerepe volt, és ez így van napjainkban is. Székely János azzal bízta meg Rubovszky Ritát, hogy a püspöki konferencia Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse az illetékes állami szervekkel a tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében, azokat szakértői szinten irányítsa, a döntéseket előkészítse.

Nemrégiben Tarr Zoltán elismerte: valóban Rubovszky Ritát jelölte volna oktatási miniszternek az új kormányba Magyar Péter, ám végül mégis Lannert Judit mellett döntöttek, korrekciós képességeire hivatkozva.