Csütörtökön katonai repülőgép tűnik fel az égen Vas vármegyében. A vaol.hu beszámolója szerint a pápai bázisrepülőtérre települt nemzetközi Stratégiai Légi Szállítási Képesség Nehéz Légi Szállító Ezred gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgépéből a volt Kenyeri Repülőtér területén.

A csütörtöki katonai gyakorlatot több fordulóban bonyolítják le, az első teherdobást reggel 7 óra körül hajtják végre.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a tevékenység nagy hanghatással jár majd, mivel a légi szállítóeszköz alacsony magasságon repül át a város felett.

Ez a dobózóna területén a vadászati, legeltetési és természetjáró tevékenységet is befolyásolja.

A vg.hu cikkében emlékeztet, hogy a C–17-es katonai repülőgépet már tavaly nyáron is tesztelték Balatonalmádi környékén. Akkor a város hasonló figyelmeztetést adott ki: hangos, intenzív hanghatásra és alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kellett számítani.

Tavaly augusztusban Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) Nehéz Légi Szállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajtott végre.