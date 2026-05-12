A Kanadai Királyi Légierő Boeing C-17A Globemaster III típusú, 177704 lajstromjelű katonai szállító repülőgépe leszáll a 14-es kifutópályán a svájci zürichi repülőtéren 2026 márciusában.
Nyitókép: Michael Derrer Fuchs/Getty Images

Alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgép miatt figyelmeztették a lakosságot

Infostart

A katonai gyakorlatot több fordulóban bonyolítják le, az első teherdobást reggel 7 óra körül hajtják végre. A Magyar Honvédség közölte: a tevékenység nagy hanghatással jár majd, mivel a légi szállítóeszköz alacsonyan fog repülni.

Csütörtökön katonai repülőgép tűnik fel az égen Vas vármegyében. A vaol.hu beszámolója szerint a pápai bázisrepülőtérre települt nemzetközi Stratégiai Légi Szállítási Képesség Nehéz Légi Szállító Ezred gyakorló ejtőernyős teherdobás végrehajtását tervezi C–17 Globemaster III típusú katonai nehéz légi szállító repülőgépéből a volt Kenyeri Repülőtér területén.

A csütörtöki katonai gyakorlatot több fordulóban bonyolítják le, az első teherdobást reggel 7 óra körül hajtják végre.

A Magyar Honvédség tájékoztatása szerint a tevékenység nagy hanghatással jár majd, mivel a légi szállítóeszköz alacsony magasságon repül át a város felett.

Ez a dobózóna területén a vadászati, legeltetési és természetjáró tevékenységet is befolyásolja.

A vg.hu cikkében emlékeztet, hogy a C–17-es katonai repülőgépet már tavaly nyáron is tesztelték Balatonalmádi környékén. Akkor a város hasonló figyelmeztetést adott ki: hangos, intenzív hanghatásra és alacsonyan szálló amerikai katonai óriásgépre kellett számítani.

Tavaly augusztusban Veszprém vármegye területén, valamint a Balaton északi és déli partvidékén az MH 47. Bázisrepülőtéren, Pápán települő Stratégiai Légi Szállítási Képesség (SAC) Nehéz Légi Szállító Ezred (HAW) C–17-es szállító repülőgépe alacsony magasságban gyakorló repüléseket hajtott végre.

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Tőzsdei összeomlásra figyelmeztet a 2008-as válságot megjósoló sztárbefektető

Michael Burry, a 2008-as jelzálogpiaci válság előrejelzésével híressé vált befektető szerint a Nasdaq 100 index fenntarthatatlan szintre emelkedett. Úgy véli, a technológiai szektort hamarosan a dotkombuborék kipukkanásához hasonló visszaesés fenyegeti - jelentette a Bloomberg.

Súlyos kijelentést tett a Tisza szociális minisztere: a közmunkaprogram egyelőre kudarc!

Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját.

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

