2026. május 12. kedd Pongrác
Kompresszorállomás a Szibériából Európába földgázt szállító Yamal-vezeték németországi szakaszán, a lengyel határ mentén fekvő Mallnowban 2022. július 11-én. Ezen a napon megkezdődött az Oroszországból Németországba földgázt szállító csővezeték, az Északi Áramlat 1 tervszerű leállítása a rendes évi karbantartási munkák elvégzéséhez, a Yamal-vezetéken pedig május óta nem érkezik földgáz, amikor a Gazprom orosz állami gázipari monopólium leállította a gázszállítást a tranzitországként is szolgáló Lengyelországba.
Nyitókép: Filip Singer

Rekordmennyiségű gázt importál az EU – Oroszországból

A Jamal LNG-projekt gyakorlatilag teljes egészében az Unió kiszolgálására rendezkedett be.

Az EU LNG-importja új csúcsra ért az év elején, főként az orosz Jamal-projekt szállítmányai miatt. 2026 első négy hónapjában rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt innen az Unió, a beszerzések értéke elérte a 3,88 milliárd eurót – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint az Unió 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb volumen az időszakban.

Emlékeztetnek, hogy a piaci feszültségeket több tényező is erősítette. A Közel-Keleten zajló háborús helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása is komoly fennakadásokat okozott például a globális LNG-szállításokban. A világ LNG-forgalmának ötöde ezen az útvonalon halad át, így a kiesés azonnali kínálati szűkülést jelentett. Ennek hatására nőttek is az árak.

A holland TTF gázár (€/MWh) // Forrás: Trading Economics

Mint a cikkben írják, az idei év első négy hónapjában az Európai Unió a Jamal exportjának 98 százalékát vette át, ez arra utal, hogy teljes a függőség. Kína például, amelyet Moszkva évek óta alternatív felvevőpiacként épít, mindössze két szállítmányt kapott, februárban és márciusban például egyet sem.

A projekt működéséhez különleges jégtörő tankerekre is szükség van egyébként. Az egyik legfontosabb belépési pont a belga Zeebrugge LNG terminál, ahol az első négy hónapban 25 rakományt fogadtak. Elemzők szerint az európai infrastruktúra nélkül a Jamal éves kapacitása 270 szállítmányról 120-130 körülre esne vissza.

Az EU ráadásul márciusban kifejezetten igyekezett készleteket felhalmozni azelőtt, hogy életbe léptek volna az új, rövidtávú orosz LNG-szerződésekre vonatkozó korlátozások. Ezek április 25-én léptek hatályba.

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön
Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz. Az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Ezentúl ismét ősszel fogadják el a költségvetést. Idővel fokozatosan ki kell vezetni a különadókat, és a mediánbérig lépcsőzetesen csökkentik az szja-t, amely a minimálbérre 15 százalék helyett csak 9 százalék lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.
 

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is

Máris repedezik a kormány: lemondott az egyik miniszter, erre szólítja fel a miniszterelnököt is

Lemondott a brit kormány egyik minisztere, búcsúlevelében pedig nyíltan felszólította a miniszterelnököt, hogy készítse elő a saját távozását.

Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

The PM says a leadership contest has not been triggered, after the first government minister resigns and joins 78 other Labour MPs who have urged him to go or set a timetable.

2026. május 12. 11:04
Meggyanúsították Volodimir Zelenszkij közvetlen munkatársát
2026. május 12. 10:32
Olajárak – újabb stabilizációs lépés történt a tartalékok terhére
