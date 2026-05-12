Rekordmennyiségű gázt importál az EU – Oroszországból

Az EU LNG-importja új csúcsra ért az év elején, főként az orosz Jamal-projekt szállítmányai miatt. 2026 első négy hónapjában rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt vásárolt innen az Unió, a beszerzések értéke elérte a 3,88 milliárd eurót – írta meg a VG.

Mint a cikkben olvasható, a friss, hajózási adatokon alapuló elemzés szerint az Unió 91 szállítmányt fogadott január és április között, összesen 6,69 millió tonna mennyiségben. Ez a projekt 2017-es indulása óta a legmagasabb volumen az időszakban.

Emlékeztetnek, hogy a piaci feszültségeket több tényező is erősítette. A Közel-Keleten zajló háborús helyzet és a Hormuzi-szoros lezárása is komoly fennakadásokat okozott például a globális LNG-szállításokban. A világ LNG-forgalmának ötöde ezen az útvonalon halad át, így a kiesés azonnali kínálati szűkülést jelentett. Ennek hatására nőttek is az árak.

A holland TTF gázár (€/MWh) // Forrás: Trading Economics

Mint a cikkben írják, az idei év első négy hónapjában az Európai Unió a Jamal exportjának 98 százalékát vette át, ez arra utal, hogy teljes a függőség. Kína például, amelyet Moszkva évek óta alternatív felvevőpiacként épít, mindössze két szállítmányt kapott, februárban és márciusban például egyet sem.

A projekt működéséhez különleges jégtörő tankerekre is szükség van egyébként. Az egyik legfontosabb belépési pont a belga Zeebrugge LNG terminál, ahol az első négy hónapban 25 rakományt fogadtak. Elemzők szerint az európai infrastruktúra nélkül a Jamal éves kapacitása 270 szállítmányról 120-130 körülre esne vissza.

Az EU ráadásul márciusban kifejezetten igyekezett készleteket felhalmozni azelőtt, hogy életbe léptek volna az új, rövidtávú orosz LNG-szerződésekre vonatkozó korlátozások. Ezek április 25-én léptek hatályba.