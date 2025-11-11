Az incidenst követően, amelynek oka egyelőre még nem ismert, fokozott készültséget rendeltek el a főbb indiai pályaudvarokon, Újdelhi nemzetközi repülőterén, a metróállomásokon és a kormányzati épületeknél.

Amit Sah indiai belügyminiszter közölte, hogy a nyomozás minden irányban zajlik. A felrobbant jármű korábbi tulajdonosát, akit mindössze Szalmán néven neveztek meg, őrizetbe vették - jelentette az NDTV helyi hírtelevízió. A helyszínen készült felvételeken holttesteket és több autó roncsait lehetett látni egy zsúfolt utcán egy metróállomás közelében.

??? BREAKING: 9 KILLED IN CAR EXPLOSION NEAR INDIA’S MOST FAMOUS FORT - JUST MILES FROM THE TAJ



A car explosion near Delhi’s Red Fort Metro Station has killed 9 and destroyed several vehicles in a major tourist zone.



No official word yet on whether it was a bomb, but India’s… pic.twitter.com/2q3Qm1cZXw — Mario Nawfal (@MarioNawfal) November 10, 2025

"Egy lassan haladó jármű megállt a piros lámpánál. Robbanás történt a járműben, és a robbanás következtében a közeli járművek is megrongálódtak" – ismertette Szatis Golcsa, Delhi rendőrfőnöke újságíróknak nyilatkozva. Mint mondta, a robbanás helyi idő szerint valamivel este hét óra előtt történt. Golcsa szerint még korai lenne azt állítani, hogy terrorcselekmény történt volna. "Minden lehetőséget vizsgálunk" - húzta alá.

A nyomozásban egyebek között a rendőrség terrorelhárító különleges alakulata is részt vesz. Narendra Modi miniszterelnök részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak és mihamarabbi jobbulást kívánt a sérülteknek.

Delhi car bomb blast. Terror attack confirmed, 5 suspects in custody. pic.twitter.com/jRYh5L4VFM — VELS MEDIA (@VelsMedia) November 10, 2025

Delhi tűzoltóparancsnokának helyettese szerint legalább hat autó és három motoros riksa kapott lángra a robbanás következtében. A robbanás a forgalmas piacnegyed bejárata és a turista látványosságnak számító Vörös Erőd, illetve az ottani metróállomás közelében történt. A hatóságok a környező utcákat lezárták.