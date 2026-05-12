A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

A 141 fős országgyűlési Tisza-frakció munkáját közösen fogják koordinálni a frakcióvezető-helyettesekkel, akiknek a nevét Bujdosó Andrea Anna frakcióvezető jelentette be a Facebookon.
- Velkey György László - általános frakcióvezető-helyettes,
- Schummer Orsolya - frakcióvezető-helyettes,
- Kapronczai Balázs - frakcióvezető-helyettes,
- Császár Martin - frakcióigazgató,
- Molnár Zoltán - frakcióvezető-helyettes,
- Kalázdi-Kerekes Kinga - frakcióvezető-helyettes,
- Bódis Péter - frakcióvezető-helyettes.
A frakcióvezető megjegyezte: nagy feladat és komoly felelősség áll előttük.