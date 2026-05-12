2026. május 12. kedd Pongrác
villanyoszlop sziluettje naplementében
Nyitókép: Pixabay

Befejezte több mint 110 milliárdos projektjét az E.ON

Infostart / MTI

A projektekben hat új alállomás épült, és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják. Több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe.

Az E.ON Hungária Csoport lezárta 2022-ben indult 114,919 milliárd forintos átfogó áramhálózat-fejlesztési programját, amelynek keretében több mint 1800 kilométer hálózat és több mint 2800 transzformátor fejlesztése fejeződött be.

Az áramszolgáltató közölte: a beruházások eredményeként az érintett vonalakon a mindennapokban ritkábbak és rövidebbek lehetnek a kiesések. A modernizált rendszer révén gyorsabbá és pontosabbá vált a hibák azonosítása, amely felgyorsítja a helyreállítási folyamatokat. A fejlesztések részben a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) forrásaiból valósultak meg az Európai Unió támogatásával, részben pedig önerőből finanszírozta az E.ON Hungária Csoport.

A közlemény szerint a beruházások célja volt az is, hogy a hálózat minél nagyobb mértékben képes legyen fogadni az időjárásfüggő megújuló energiaforrásokból származó áramot, különösen a lakossági napelemes rendszerek által termelt energiát.

A projektekben hat új alállomás épült, és több meglévő létesítmény is bővült. A beruházások teljes térségek energiaellátását biztosítják, mint például a Szekszárd térségét ellátó Tolna-Mözs alállomás, a zöldtetős Kelenföld alállomás, valamint a Budapesten megvalósult Őrmező alállomás. Emellett több helyszínen – például Ráckevén, Biatorbágyon, Dunavarsányban, Angyalföldön és Zuglóban – történt kapacitásbővítés. Egyes állomások nagyobb teljesítményű transzformátort kaptak, máshol új berendezések telepítésével nőtt a hálózat kapacitása.

Több mint 1800 kilométernyi kis- és középfeszültségű hálózat épült vagy újult meg, és több mint 2800 új vagy korszerűsített transzformátor állt üzembe a növekvő energiaigények kiszolgálása érdekében.

Emellett több ezer digitalizációs és üzemirányítási fejlesztés is megvalósult, amelyek hozzájárulnak az áramellátás biztonságához és az áramszünetek gyorsabb kezeléséhez.

A teljes fejlesztéssorozat révén több mint 1000 megawatt (MW) többletkapacitás jött létre, amely új napelemes kapacitások csatlakozását tette lehetővé.

2020 óta jelentősen nőtt a naperőművek száma az E.ON hálózatán. Magyarországon jelenleg mintegy 350 ezer lakossági napelem (HMKE) működik, ezek közül több mint 200 ezer az E.ON szolgáltatási területén – áll a közleményben.

Az észak-dunántúli térségben mintegy 45 milliárd, a dél-dunántúliban 30 milliárd, míg Budapesten és Pest vármegyében 40 milliárd forint értékű beruházás valósult meg. A hálózatbiztonság mellett a környezeti szempontok is fontos szerepet kaptak: a Budai Tájvédelmi Körzetben például 50 kilométernyi földkábel épült, és 450 oszlopot bontottak el.

A most lezárult program után a fejlesztések nem állnak meg: a vállalatcsoport párhuzamosan több új hálózatfejlesztési programot készített elő és indított el a jövő kihívásaira való eredményes felkészülés érdekében - írta az E.ON.

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat - ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.
 

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága nincs kőbe vésve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt.
Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Ruff Bálint rendkívüli bejelentése: nem lesz kibúvó - biztos, hogy megnyitják az ügynökaktákat

A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.

First government minister resigns and urges Starmer to set timetable to quit

Meanwhile, cabinet ministers are arriving at No 10 for a crunch meeting with the prime minister - as his top team is split over whether he should continue.

