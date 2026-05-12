Bogsch Erik, az igazgatóság elnöke (b) és Orbán Gábor vezérigazgató beszélget a Richter Gedeon Nyrt. éves rendes közgyűlésének kezdete előtt a fővárosi Honvéd Kulturális Központban 2018. április 25-én.
Csökkent a Richter árbevétele és nettó eredménye az első negyedévben

A Richter Gedeon Nyrt. konszolidált árbevétele az első negyedévben 217,3 milliárd forint lett, 1,7 százalékkal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, a nettó eredmény 4 százalékkal, 65,3 milliárd forintra csökkent – közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján kedden.

Változatlan árfolyammal számolva a gyógyszergyártás árbevétele 5,9 százalékkal nőtt, ami enyhén elmarad a várakozásoktól. A jelentés szerint a gyenge dollár és az erősebb forint több mint 7 százalékpontos negatív hatást gyakorolt az árbevételre.

A Richter legnagyobb piacán, Észak-Amerikában nőtt az értékesítés, és emelkedtek a bevételek Nyugat-Európában is, míg a kelet-európai és a közép-európai régiókban visszaestek az eladások.

A CNS (neuropszichiátriai) üzletág bevételei 4 százalékkal 62,2 milliárd forintra emelkedtek. A Vraylar erőteljes növekedését az árfolyammozgások ellensúlyozták. A társaság amerikai partnere, az AbbVie nettó értékesítése 18 százalékkal 905 millió dollárra nőtt az első negyedévben.

A nőgyógyászati üzletág bevételei változatlan árfolyammal számolva 6,2 százalékkal 79,4 milliárd forintra emelkedtek, míg az árfolyamhatással számolt bevétel 0,7 százalékkal nőtt.

A biotechnológiai üzletág bevételei az első három hónapban, 16,7 milliárd forintot tettek ki, ami árfolyamhatás nélkül 35 százalékos bővülés. A növekedést az új termékek értékesítése is hajtotta.

A generikus gyógyszerek (Gen Med) üzletág 57,5 milliárd forintos árbevételt könyvelt el, ami 8,5 százalékos éves csökkenés változatlan árfolyammal kalkulálva. A visszaesést többek között az influenza-szezon elmaradása miatti alacsonyabb OTC-értékesítések okozták.

A tisztított EBIT 69,7 milliárd forintot tett ki, ami változatlan árfolyammal 15 százalékos, árfolyamhatással számolva 1,5 százalékos növekedés.

A bruttó fedezet éves szinten 4,7 százalékkal 147 milliárd forintra esett, míg a bruttó fedezeti hányad 2,4 százalékpontos csökkenéssel 67,6 százalékra mérséklődött.

A nettó pénzügyi bevétel soron 10,5 milliárd forintot mutatott ki a Richter, ami elmarad az egy évvel korábbi 13,3 milliárd forinttól.

A szabad cash flow (akvizíciók előtt) 77 milliárd forint volt 2026 első negyedévében, ami 29 százalékos éves bővülés.

A közlemény idézte Orbán Gábor vezérigazgatót, aki elmondta, hogy az első negyedévben a nőgyógyászati üzletág bevételei a szállítások ütemezése miatt elmaradt a tervezettől, míg a generikus üzletágat érintő kedvezőtlen tényezőket a Vraylar kiemelkedő teljesítménye és az erős biotechnológiai bevételek sem tudták ellensúlyozni. A társaság tisztított EBIT-növekedése a mérföldkő-bevételeknek és a hosszú távú költségoptimalizációs lépéseknek köszönhetően meghaladta a várakozásokat. Az árfolyamtrendek továbbra is nyomást gyakorolnak a pénzügyi eredményre, miközben Magyarországon pozitív elmozdulás érzékelhető az országkockázati felár és az állampapír-hozamok terén - tette hozzá.

A jelentésben a Richter megerősítette 2026-ra vonatkozó előrejelzését, amely szerint árfolyamhatás nélkül a bevételek és a tisztított EBIT egyaránt magas egyszámjegyű növekedése várható.

A Richter részvényeivel a BÉT prémium kategóriájában kereskednek. Az elmúlt évben a legmagasabb árfolyama 13 400 forint, a legalacsonyabb 9380 forint volt, a papír hétfőn 12 600 forinton zárt.

