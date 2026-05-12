Akcióba lendültek Magyarország ügyében az Fidesz-KDNP képviselői és a Patrióták az EP-ben

Az képviselőcsoport közleményében arról tájékoztatott, hogy Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az eljárás azonnali lezárását hivatalos formában is kérvényezte az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökénél.

„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – fogalmaztak.

A képviselők rámutattak: „Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80 százaléka vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken”.

László András a kezdeményezés kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években Magyarországot példátlan mértékű politikai támadások érték. A Patrióták Európáért képviselőcsoport megkérdőjelezi ezen támadások legitimitását és ténybeli megalapozottságát. Hozzátette: a választásokat követően az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Manfred Weber is elismerte, hogy az Európai Parlamentnek le kell zárnia a 7-es cikk szerinti eljárást.

„Ezzel megerősítette, hogy az ügy nem valós jogállamisági problémákon alapult, a brüsszeli elit csupán a neki nem tetsző politikai vezetés miatt büntette a magyar embereket”

– fogalmazott.

A politikus aláhúzta: Lengyelország esetében az Európai Bizottság röviddel a választásokat követően feloldotta a befagyasztott uniós forrásokat, és az ellene indított 7. cikk szerinti eljárást is megszüntették 2024-ben.

„Magyarország esetében elvárjuk, hogy az Európai Parlament lezárja a 7. cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottság pedig azonnal oldja fel a visszatartott forrásokat. A LIBE bizottság haladéktalanul tegye meg a Magyarországgal szemben indított eljárás lezáráshoz szükséges lépéseket” – tette hozzá László András.

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.