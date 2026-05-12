ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.72
usd:
303.61
bux:
133888.19
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Paperwork files searching information business concept, Businessman hands typing keyboard computer, working in stacks of report papers and piles of unfinished documents achieves on office desk
Nyitókép: smolaw11/Getty Images

Akcióba lendültek Magyarország ügyében az Fidesz-KDNP képviselői és a Patrióták az EP-ben

Infostart / MTI

A Fidesz-KDNP európai parlamenti (EP-) képviselőcsoportja és a Patrióták Európáért EP-frakció a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását kezdeményezte.

Az képviselőcsoport közleményében arról tájékoztatott, hogy Fabrice Leggeri, a Patrióták francia koordinátora, és László András, a Fidesz-KDNP EP-képviselője az eljárás azonnali lezárását hivatalos formában is kérvényezte az EP Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottságának (LIBE) elnökénél.

„Elég a magyar emberek politikai okokból történő, hazugságokra alapozott büntetéséből” – fogalmaztak.

A képviselők rámutattak: „Magyarországon a közelmúltban országgyűlési választást tartottak, amelyen a választásra jogosultak közel 80 százaléka vett részt. Jelenleg a leköszönő kormány részéről a hatalom békés és demokratikus átadása zajlik. Ezen fejlemények egyértelműen bizonyítják, hogy a Magyarországgal szemben megindított eljárás, valamint az országot az elmúlt évtizedben ért példátlan támadások nem a magyar demokráciával kapcsolatos tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai előítéleteken”.

László András a kezdeményezés kapcsán emlékeztetett: az elmúlt években Magyarországot példátlan mértékű politikai támadások érték. A Patrióták Európáért képviselőcsoport megkérdőjelezi ezen támadások legitimitását és ténybeli megalapozottságát. Hozzátette: a választásokat követően az Európai Néppárt (EPP) frakcióvezetője, Manfred Weber is elismerte, hogy az Európai Parlamentnek le kell zárnia a 7-es cikk szerinti eljárást.

„Ezzel megerősítette, hogy az ügy nem valós jogállamisági problémákon alapult, a brüsszeli elit csupán a neki nem tetsző politikai vezetés miatt büntette a magyar embereket”

– fogalmazott.

A politikus aláhúzta: Lengyelország esetében az Európai Bizottság röviddel a választásokat követően feloldotta a befagyasztott uniós forrásokat, és az ellene indított 7. cikk szerinti eljárást is megszüntették 2024-ben.

„Magyarország esetében elvárjuk, hogy az Európai Parlament lezárja a 7. cikk szerinti eljárást, az Európai Bizottság pedig azonnal oldja fel a visszatartott forrásokat. A LIBE bizottság haladéktalanul tegye meg a Magyarországgal szemben indított eljárás lezáráshoz szükséges lépéseket” – tette hozzá László András.

Az uniós szerződés hetedik cikke szerinti eljárás azokkal a tagállamokkal szemben alkalmazható, amelyek megsértik az Európai Unió alapértékeit. A többi tagállam részéről ennek egyhangú megállapítására van szükség, és csak ezt követően sújthatják büntetéssel az adott országot, ami a szerződés szerint akár a szavazati jog felfüggesztése is lehet.

Kezdőlap    Belföld    Akcióba lendültek Magyarország ügyében az Fidesz-KDNP képviselői és a Patrióták az EP-ben

eljárás

fidesz-kdnp

megszüntetés

7. cikk

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön

Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön
Újra létrehozzák a tiszta profilú Pénzügyminisztériumot, a gazdaságfejlesztés a Gazdasági és Energetikai Minisztérium feladata lesz. Az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Ezentúl ismét ősszel fogadják el a költségvetést. Idővel fokozatosan ki kell vezetni a különadókat, és a mediánbérig lépcsőzetesen csökkentik az szja-t, amely a minimálbérre 15 százalék helyett csak 9 százalék lesz – mondta Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a kinevezés előtti meghallgatásán kedden az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottságának ülésén.
 

Budapest-törvény, okosfalu-program – kiderült, mit tervez Lőrincz Viktória és a kormány a településekkel

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A Tisza Párt frakcióvezetője bemutatta hat országgyűlési helyettesét

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Megszólal Ruff Bálint, jönnek a részletek a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési Hivatalról is

Ma zajlik Ruff Bálint leendő Miniszterelnökséget vezető miniszter bizottsági meghallgatása, az eseményről élőben tudósítunk.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején

Megkongatta a vészharangot a legendás befektető: akkora tőzsdei összeomlás jöhet, mint a kétezres évek elején

A nemzetközi korrekció a magyar tőzsdét is elérte, ahol a befektetők ma elsősorban a Richter teljesítményére figyelnek.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

Starmer allies voice support as they leave cabinet meeting after PM says he will 'get on with governing'

The PM says a leadership contest has not been triggered, after the first government minister resigns and joins 78 other Labour MPs who have urged him to go or set a timetable.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 11:44
Győrfi Pál: sokan az alapismeretekkel sincsenek tisztában, amikor mentőt hívnak vagy épp nem hívnak
2026. május 12. 11:34
Kármán András: visszatér a kata, csökkentik az szja-t a mediánbérig, négyéves költségvetési struktúra jön
×
×