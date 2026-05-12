Az argentinok sztárja nem lesz ott a világbajnokságon

A hétfői határidő csak a FIFA felé rótt kötelezettséget a csapatokra, a szövetségek többsége feleslegesnek is tartotta publikálni a teljes névsort. Angliában és Németországban a dátum csak alkalmat adott újabb találgatásokra, kik is kerülnek majd a szűk, 23-26-os keretbe. (Minimum 23, maximum 26 játékost lehet nevezni a vb-re, legalább három kapussal.)

A következő fontos dátum majd május 25. lesz, akkortól kötelező a kluboknak elengedni a válogatotthoz a játékosokat, kivétel a nemzetközi kupadöntőkben érdekelt játékosok. (A jelzett nap utánra esik a Crystal Palace–Rayo Vallecano Konferencia-liga-döntő, s a lényegesen több majdani vb-szereplőt érintő budapesti BL-döntő az Arsenal és a PSG futballistái számára.)

Június elsejéig kell a szövetségeknek megjelölni a szűk kereteket, ezeket a FIFA egy nappal később, július másodikán, kedden hozza nyilvánosságra. Vélhetően addigra azért a keretek nagy része, ha úgy tetszik országos szövetségi vagy sajtó forrásból már ismert lesz.

A franciák, például, már május 14-ére, csütörtökre ígérik a végleges keretet, a japánok és az elefántcsontpartiak május 15-re, a svédek valószínűleg már május 12-én, kedden zárják a találgatásokat, s közlik a keret névsorát.

A bosnyákok már hirdettek keretet, tagja lesz a negyvenes éveiben járó Edin Dzeko. Szerepel a névsorban egy korábban az NB I-ben is szerepelt csatár, Haris Tabakovic. Sergej Barbarez válogatottja lesz az egyik olyan csapat a vb-n, amelynek keretében nem szerepel hazai klubból beválogatott játékos.

A két dél-amerikai óriás közül a Carlo Ancelotti által irányított braziloknál a nagyon bő keret tagja néhány „veterán”, mint a szintén negyvenen túli Thiago Silva, valamint Casemiro, Marquinhos és nem utolsósorban Neymar, aki az első válogatásnál bekerült a névsorba, de ez még nem jelent vb-részvételt.

Lionel Scaloni a 2022-es világbajnok argentin keretből húsz (!) játékost hívott meg a bő keretbe, a huszonegyedik a közvetlenül a katari vb előtt megsérült Nico González, aki a 26-os keretben is ott lesz. A bő keret tagja Giovani Lo Celso, aki szintén lemaradt sérülése miatt az előző vébéről.

A 2022-es névsort nézve két nagy hiányzója lesz az Albicelestének: a visszavonult Ángel Di María, s főleg Paulo Dybala, aki felépült ugyan térdoperációjából, de a jelek szerint nincs igazán jó állapotban még. Aligha kell külön említeni: Lionel Messi neve szerepel a keretben.