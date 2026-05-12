ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.48
usd:
303.16
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: MVM

Napok óta nem elérhető az MVM Next online ügyfélszolgálata, ez az oka

Infostart

Az ügyfélszolgálat és az alkalmazás múlt csütörtök óta nem elérhető, ami miatt sokan nem tudják befizetni a számláikat.

Már több napja nem lehet elérni az MVM Next online ügyfélszolgálatát és mobilalkalmazását. A szolgáltató rendszerkarbantartásra hivatkozik, de továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a digitális ügyintézés. A probléma miatt sokan nem tudják befizetni a számláikat – írja a 24.hu.

Az ügyfélszolgálat és az alkalmazás múlt csütörtök óta nem elérhető. A portál egyik olvasója arról számolt be, hogy már pénteken sem tudta használni az online felületet, hétfőn pedig továbbra is ugyanaz az üzenet fogadta: az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás pillanatnyilag nem érhető el.

Ez látszik még kedden reggel is a cég weboldalán.

Forrás: onlineugyintezes.mvmnext.hu/
Forrás: onlineugyintezes.mvmnext.hu/

Az MVM közölte: a honlapjukon és az MVM For You Facebook-oldalán már korábban jelezték, hogy május 7-től rendszerkarbantartást végeznek. A vállalat tájékoztatása szerint a munkálatok célja az online intézhető ügyek körének bővítése és a digitális ügyintézés fejlesztése.

Az MVM megerősítette, hogy a karbantartási folyamat a vártnál hosszabb ideig fog tartani, ezért nem érhető el jelenleg az online ügyfélszolgálat és az alkalmazás. Hozzátették: szakértőik folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, ugyanakkor arra nem adtak választ a 24.hu megkeresésére, pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.

Kezdőlap    Belföld    Napok óta nem elérhető az MVM Next online ügyfélszolgálata, ez az oka

karbantartás

leállás

mobilalkalmazás

ügyfélszolgálat

mvm next

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt hétfőn

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Három újságírónő is kormányszóvivő lesz

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Kormányalakítás 2026: hivatalba lép a Tisza-kormány, érkezhetnek az első bejelentések is

Véghajrájába ért a Tisza-kormány megalakulása: a mai nap befejezőnek a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai, majd 13 órakor mindenki megkapja hivatalos kinevezését Sulyok Tamás köztársasági elnöktől. Magyar Péter tegnap esti bejelentése alapján szerdán már meg is tartja első ülését az új kormány, melynek helyszíne azonban várhatóan nem Magyarország lesz. A bizottsági meghallgatások mellett a mai nap legfontosabb eseményei az új kormány első intézkedéseinek bejelentései lehetnek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)

Kedd reggeli túlélőcsomag: időjárás, hírek, árfolyamok, névnap (2026. május 12.)

A Pénzcentrum 2026. május 12.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 07:13
A vezérigazgató után lemondott a METU rektora – ismertették az indoklást is
2026. május 12. 06:50
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
×
×