Napok óta nem elérhető az MVM Next online ügyfélszolgálata, ez az oka

Már több napja nem lehet elérni az MVM Next online ügyfélszolgálatát és mobilalkalmazását. A szolgáltató rendszerkarbantartásra hivatkozik, de továbbra sem tudni, mikor indulhat újra a digitális ügyintézés. A probléma miatt sokan nem tudják befizetni a számláikat – írja a 24.hu.

Az ügyfélszolgálat és az alkalmazás múlt csütörtök óta nem elérhető. A portál egyik olvasója arról számolt be, hogy már pénteken sem tudta használni az online felületet, hétfőn pedig továbbra is ugyanaz az üzenet fogadta: az online ügyfélszolgálat és az MVM Next alkalmazás pillanatnyilag nem érhető el.

Ez látszik még kedden reggel is a cég weboldalán.

Az MVM közölte: a honlapjukon és az MVM For You Facebook-oldalán már korábban jelezték, hogy május 7-től rendszerkarbantartást végeznek. A vállalat tájékoztatása szerint a munkálatok célja az online intézhető ügyek körének bővítése és a digitális ügyintézés fejlesztése.

Az MVM megerősítette, hogy a karbantartási folyamat a vártnál hosszabb ideig fog tartani, ezért nem érhető el jelenleg az online ügyfélszolgálat és az alkalmazás. Hozzátették: szakértőik folyamatosan dolgoznak a rendszer helyreállításán, ugyanakkor arra nem adtak választ a 24.hu megkeresésére, pontosan mikor indulhat újra a szolgáltatás.