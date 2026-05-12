ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.79
usd:
303.55
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Az Országgyűlés üres ülésterme // Hungarian parliament building, Budapest. It is notable landmark of Hungary and a popular tourist destination of Budapest. It lies in Lajos Kossuth Square, on the bank of the Danube. It is currently the largest building in Hungary and still the tallest building in Budapest.
Nyitókép: tomch/Getty Images

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Infostart / MTI

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.

A parlamenti honlapon olvasható meghívók szerint reggel 8 órakor négy bizottságban folytatódnak a meghallgatások.

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság ekkor hallgatja meg Görög Márta igazságügyi miniszterjelöltet. Ebben az időpontban várják a művelődési bizottságba Tarr Zoltánt, a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszteri poszt várományosát, és ugyancsak 8 órától számol be elképzeléseiről a szociális bizottságban Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt.

Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszterjelölt kinevezés előtti meghallgatása szintén 8 órakor kezdődik a parlament vidék- és településfejlesztési bizottságában.

Délelőtt 10 órától a Miniszterelnökség vezetésére jelölt Ruff Bálint az igazságügyi bizottság, Kármán András pénzügyminiszter-jelölt pedig a pénzügyi és költségvetési bizottság tagjait tájékoztatja terveiről.

A miniszterjelöltek kinevezés előtti meghallgatása ezzel lezárul.

A Tisza-kormányban 16 miniszter lesz, meghallgatásuk hétfőn kezdődött a feladatkörük szerint hatáskörrel rendelkező parlamenti bizottságokban, amelyek a jelölt kinevezésének támogatásáról nyílt szavazással határoznak.

Az új tárcavezetőket az államfő kora délután nevezi ki a miniszterelnök javaslatára, a miniszterek kinevezésével megalakul a kormány.

A parlamenti honlapon olvasható napirendi javaslat szerint az Országgyűlés ezt követően délután 4 órakor tartja következő ülését, amelynek kezdetén ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről.

Magyar Péter miniszterelnök felszólalásában bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek.

Kezdőlap    Belföld    Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

miniszter

kormányalakítás

meghallgatás

eskütétel

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt hétfőn

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Három újságírónő is kormányszóvivő lesz

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentésében visszaesésről számolt be. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, míg a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A negyedéves eredményeket a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary calls on him to set out timetable to quit

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary calls on him to set out timetable to quit

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 07:13
A vezérigazgató után lemondott a METU rektora – ismertették az indoklást is
2026. május 12. 05:45
A Balaton egy lépéssel mindenki előtt járhat
×
×