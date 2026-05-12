2026. május 12. kedd Pongrác
A Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai a VII. kerületi Szövetség utca egyik lakóházánál 2016. október 28-án, miután bejelentés érkezett arról, hogy egy lakónál fegyvert vagy annak utánzatát látták. A TEK munkatársai az ingatlanban elfogtak két férfit, akiket átadtak a kerületi rendőrkapitányság beosztottjainak. Az elsődleges adatok szerint a férfiaknál airsoft-, vagyis szabadidős célú, műanyag golyót kilövő fegyver volt.
Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

Rálőtt a TEK munkatársaira egy monori férfi, lelőtték

Infostart / MTI

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészségen felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt indult nyomozás, miután egy idős férfi egy gáz-riasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre; végül a Terrorelhárítási Központ (TEK) munkatársai lelőtték a férfit, aki meghalt – közölte a Központi Nyomozó Főügyészség.

A közlemény szerint hétfőn délután a 72 éves férfivel szemben a Monori Rendőrkapitányság rendőrei intézkedtek, mivel több lakossági bejelentés érkezett a férfi zavart és agresszív viselkedéséről; a kiérkező rendőröket a férfi egy késsel fenyegette.

Mivel a rendőrök a TEK közreműködését kérték, a szervezet munkatársai nagy erőkkel érkezett a helyszínre, és megpróbáltak a férfivel tárgyalni, de ő nem volt együttműködő, nem reagált a felszólításokra.

Ezt követően a férfi az ablakon kihajolva egy lőfegyvernek látszó pisztolyból kétszer rálőtt a vele kommunikálni próbáló rendőrökre, majd az őket biztosító társaik és a mögöttük lévő lakóépület irányába.

A további fegyverhasználat megakadályozása érdekében

a terrorelhárítók a tüzet azonnal viszonozták, a férfit a felsőtestén eltalálták, aki a helyszínen életét vesztette.

A Budapesti Regionális Nyomozó Ügyészség a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság közreműködésével haladéktalanul megkezdte az ügy mindenre kiterjedő vizsgálatát; a szemlét és a halottszemlét szakértők bevonásával ügyészi jelenlét mellett a szemlebizottság haladéktalanul elvégezte, a hatóság tagjai továbbá tanúkihallgatásokat és lefoglalásokat is végeztek – közölték.

Kiemelték, hogy a nyomozás érdekeire figyelemmel további tájékoztatás az ügyről jelenleg nem adható.

