Munka közben meghalt Gulyás Zsolt vármegyei rendőrfőkapitány

Tragikus hirtelenséggel elhunyt Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun vármegye rendőrfőkapitánya. Pósfai Gábor akkor még belügyminiszter-jelölt, azóta kinevezett belügyminiszter kedd kora délután osztotta meg közösségi oldalán a szomorú hírt.

„Megdöbbenve értesültem arról, hogy dr. Gulyás Zsolt, Bács-Kiskun megye rendőrfőkapitánya tragikus hirtelenséggel elhunyt. Ebben a nehéz helyzetben részvétemet fejezem ki családjának, kollégáinak és a hozzá közel állóknak. Isten nyugosztalja, Tábornok Úr!” – írta a leendő tárcavezető.

A police.hu azt írja, az 54 éves rendőrfőkapitány szolgálati helyén, munkavégzés közben lett rosszul, kórházba szállították, de a gondos orvosi ellátás ellenére életét vesztette.

Gulyás Zsolt rendőr dandártábornok pályafutását 1991-ben kezdte a Magyar Honvédség hivatásos állományában, majd 1995-től a határőrségnél teljesített szolgálatot különböző vezetői beosztásokban Orosházán és Battonyán. 2008. január 1-jén az integrációval került a rendőrséghez, a Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság Rendészeti Igazgatóság Határrendészeti Szolgálat állományába szolgálatvezetőként. 2015-től a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság rendészeti rendőrfőkapitány-helyetteseként dolgozott, majd 2019-től a Baranya Megyei, 2022. december 1-jétől a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetői feladatait látta el.

A tábornok több mint három évtizeden át szolgálta a magyar rendvédelmet. „Nagy munkabírású, kiváló kollégát veszítettünk el a személyében. A testület teljes állománya megrendülve és együttérzéssel osztozik a család fájdalmában” – írta a rendőrség.