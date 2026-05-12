Tarr Zoltán több szabályozás megszüntetését ígérte

Tarr Zoltán a tervezett kulturális intézkedések közé sorolta, hogy megszüntetik a Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központot, újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában, helyreállítják a művészeti felsőoktatás szakmai autonómiáját, megszüntetik a könyvpiacot sújtó indokolatlan szabályozásokat.

„Megszüntetjük azt a pusztítást, félrevezetést és állandó hazugságokat, amelyek a közmédiában állandó gyakorlattá váltak az elmúlt másfél évtizedben” – hangsúlyozta Tarr Zoltán, hozzátéve, hogy átalakítják a közmédia működését.

Szerinte az Fidesz kulturális politikája tudatosan és szándékosan kiszorító, valamint korlátozó volt, a legrosszabb döntések egyikének az Magyar Nemzeti Múzeum Közgyűjteményi Központ létrehozását tartja, amellyel veszélybe sodorták a hazai múzeumok működését. Úgy látja, a leglátványosabb pusztítás a műemlékvédelemben történt, példaként a Diósgyőri vár, illetve a Magyar Rádió épületének kérdését hozta fel.

A támogatási rendszer és a vitatott döntéseket hozó Nemzeti Kulturális Alap működésének teljes körű átvilágítását ígérte. Arról is beszélt, hogy véghezviszi a kulturális intézmények szakmai helyreállítását, valamint hogy leállítja a korábban elindított költöztetéseket, utóbbiról egyeztetéseket fog kezdeni.

