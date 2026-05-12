2026. május 12. kedd
Új világ jön a korlátozásokkal számos közkedvelt görög nyaralóhelyen

Görögország néhány szigeten és népszerű üdülőhelyen korlátozná a tömegturizmus fejlődését természet- és tájvédelem érdekében, a görög kormány sajtótájékoztatón ismertette legújabb terveit a turizmusra és a hotelépítés szabályaira hétfőn Athénban.

A görög központi bank adatai szerint tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista utazott Görögországba. Különösen a népszerű Szantoríni és Míkonosz szigetek váltak túlzsúfolttá, a helyi lakosok évek óta közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak a szezonban.

Ólga Kefalojáni idegenforgalmi miniszter azt hangoztatta: céljuk egy fenntartható turisztikai modell, kevesebb környezeti terheléssel a strandokra és az infrastruktúrára. Sztávrosz Papasztávru környezetvédelmi miniszter történelmi jelentőségű reformnak nevezte az új szabályozást, amely június végén lép hatályba.

Az új szabályozás osztályozza a régiókat turisztikai terheltségük szerint. A legterheltebb területeken – így például Ródosz, Kósz, Szantoríni, vagy Míkonosz szigetén – szigorúbb feltételekhez kötnék az építési engedélyek megadását. A legfrekventáltabb helyeken az új hotelek férőhelyeit 100 ágyban maximálnák a jövőben.

Szigorúbbak lesznek az építési szabályok, a hivatalos építési régiókon kívüli új szállodák építését csak nagyobb, régiótól függően legalább nyolc-tizenhat hektáros területen engedélyeznék.

A kormány a partvidékek fokozott védelme érdekében a tengertől számított 25 méteres sávban megtiltaná a beépítést, kivéve hozzáférési és mentőútvonalak kialakítását.

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentésében visszaesésről számolt be. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, míg a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A negyedéves eredményeket a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary calls on him to set out timetable to quit

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

