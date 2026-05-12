Új világ jön a korlátozásokkal számos közkedvelt görög nyaralóhelyen

A görög központi bank adatai szerint tavaly rekordszámú, csaknem 38 millió turista utazott Görögországba. Különösen a népszerű Szantoríni és Míkonosz szigetek váltak túlzsúfolttá, a helyi lakosok évek óta közlekedési káoszra, ivóvízhiányra és növekvő bérleti díjakra panaszkodnak a szezonban.

Ólga Kefalojáni idegenforgalmi miniszter azt hangoztatta: céljuk egy fenntartható turisztikai modell, kevesebb környezeti terheléssel a strandokra és az infrastruktúrára. Sztávrosz Papasztávru környezetvédelmi miniszter történelmi jelentőségű reformnak nevezte az új szabályozást, amely június végén lép hatályba.

Az új szabályozás osztályozza a régiókat turisztikai terheltségük szerint. A legterheltebb területeken – így például Ródosz, Kósz, Szantoríni, vagy Míkonosz szigetén – szigorúbb feltételekhez kötnék az építési engedélyek megadását. A legfrekventáltabb helyeken az új hotelek férőhelyeit 100 ágyban maximálnák a jövőben.

Szigorúbbak lesznek az építési szabályok, a hivatalos építési régiókon kívüli új szállodák építését csak nagyobb, régiótól függően legalább nyolc-tizenhat hektáros területen engedélyeznék.

A kormány a partvidékek fokozott védelme érdekében a tengertől számított 25 méteres sávban megtiltaná a beépítést, kivéve hozzáférési és mentőútvonalak kialakítását.