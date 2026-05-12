ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
356.79
usd:
303.55
bux:
0
2026. május 12. kedd Pongrác
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Budapesti Metropolitan Egyetem - Nagy Lajos király úti campus épülete Zuglóban. MTVA/Bizományosi: Róka László *************************** Kedves Felhasználó!
Nyitókép: MTVA/Bizományosi: Róka László

A vezérigazgató után lemondott a METU rektora – ismertették az indoklást is

Infostart / MTI

Lemondott a a Budapesti Metropolitan Egyetemen (METU) rektora, Kucsera Tamás Gergely.

Az intézmény hétfőn a honlapján közölte: a megjelent hírekre reagálva, valamint az egyetem hosszútávú érdekeit szem előtt tartva Kucsera Tamás Gergely rektor hétfőn benyújtotta lemondását. „Döntésével biztosítani kívánja, hogy az intézmény közössége mentesüljön a vitáktól, és továbbra is zavartalanul a szakmai munkára fókuszálhasson” – olvasható a metropolitan.hu oldalon.

Hozzátették, hogy lezárult az Állami Számvevőszék (ÁSZ) átfogó vizsgálata a Budapesti Metropolitan Egyetemen, és a jelentés megerősítette az intézmény működésének stabilitását.

Az ÁSZ 2022-2024 közötti időszakot érintő vizsgálata megállapította, hogy a METU operatív és akadémiai vezetése megbízhatóan, strukturális problémák nélkül működik. A vizsgált időszakban a gazdálkodási kockázatok nem az egyetem operatív szintjén, hanem a korábbi, PADME alapítvány tulajdonosi struktúrában jelentkezhettek. Az azonosított adminisztratív, közzétételi elmaradásokat pedig már az intézmény időközben maradéktalanul orvosolta – olvasható.

Közölték: a METU oktatási, kutatási és operatív működése a megszokott rendben folytatódik.

A rektori tisztség betöltésére az egyetem nyilvános pályázatot ír ki.

Az ÁSZ május 7-én arról számolt be a honlapján, hogy több bűncselekmény gyanúját is megállapította az egyetemen végzett ellenőrzése során, és ezért feljelentést tesz. Az ÁSZ azt ellenőrizte, hogy szabályszerűen használta-e fel az egyetem a Magyar Nemzeti Bank által nyújtott támogatásokat, illetve értékelte az intézmény gazdálkodását.

„Az ellenőrzés azonosította, hogy a közpénzek felhasználásának valódi kockázata nem az egyetem operatív gazdálkodási szintjén, hanem a tulajdonosi struktúrában jelentkezett. A feltárt személyi összefonódások, a bonyolult cégstruktúra szükségessé tették a támogatások szabályszerűségi vizsgálatán felül a gazdálkodás és a tulajdonosi háttér részletes ellenőrzését is” – tették hozzá akkor.

Az Állami Számvevőszék bejelentése után a Budapesti Metropolitan Egyetem honlapján közölte, hogy távozik posztjáról Czene Gréta elnök-vezérigazgató, aki „döntését személyes okokkal indokolta”.

Kezdőlap    Belföld    A vezérigazgató után lemondott a METU rektora – ismertették az indoklást is

lemondás

feljelentés

ász

metu

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend

Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
Folytatódnak kedd reggel a leendő miniszterek parlamenti bizottsági meghallgatásai, délután pedig megalakul a Tisza-kormány, majd összeül az Országgyűlés, és esküt tesznek a miniszterek.
 

Magyar Péter azonnali utasítást adott

Bizottsági meghallgatások: túl az első napon a Tisza leendő miniszterei – ez történt hétfőn

Magyar Péter a Karmelitában leltároz – videó

Három újságírónő is kormányszóvivő lesz

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
VIDEÓ
Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.05.12. kedd, 18:00
Unoka Zsolt
pszichiáter, pszichoterapeuta, a Semmelweis Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Megszenvedte a forinterősödést a Richter, túl optimisták voltak az elemzők

Úgy tűnik, meglepte az elemzőket az erős forint hatása a Richternél: a konszenzus ugyanis az első negyedévre növekedést várt mind a bevétel, mind a bruttó fedezet szintjén, ehhez képest azonban a gyógyszergyártó ma reggeli gyorsjelentésében visszaesésről számolt be. A dollárral és az euróval szembeni forinterősödés hatása jelentős volt, árfolyamszűrt alapon ugyanis közel 6 százalékkal nőtt a gyógyszergyártási bevétel, míg a cégnél kiemelten figyelt tisztított EBIT kétszámjegyű ütemben emelkedett volna év/év alapon. A negyedéves eredményeket a Vraylar és a biotechnológiai üzletág támogatta, miközben a nőgyógyászati szegmensre negatívan hatottak a szállítási ütemezések. A vállalat korábban jelezte, hogy az első negyedév gyengébb lehet szezonális és egyszeri hatások miatt, ugyanakkor a teljes évre vonatkozó előrejelzését megerősítette a menedzsment: magas egyszámjegyű növekedés jöhet a bevétel és a tisztított működési eredmény szintjén.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Kíméletlen hidegbetörés tarolja le Magyarországot: rossz napja lehet ma a frontérzékenyeknek

Az időjárás hirtelen változása jelentősen megviselheti a frontérzékenyeket.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary calls on him to set out timetable to quit

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary calls on him to set out timetable to quit

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. május 12. 06:50
Kedden megalakul az új kormány – itt a menetrend
2026. május 12. 05:45
A Balaton egy lépéssel mindenki előtt járhat
×
×