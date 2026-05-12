2026. május 12. kedd Pongrác
Donald Trump amerikai elnök nyilatkozik a sajtó képviselõinek, miután aláírta a Keystone XL olajvezeték-projekt újraélesztését célzó rendeletet a washingtoni Fehér Házban 2026. április 30-án.
Nyitókép: MTI/EPA/CNP pool/Aaron Schwartz

Trump egyre bosszúsabb Irán hozzáállása miatt

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Donald Trump amerikai elnök ismét katonai csapások lehetőségét mérlegeli Irán ellen, miután az amerikai–iráni tárgyalások gyakorlatilag holtpontra jutottak. Ugyanakkor nem valószínű, hogy lényegi döntést hoznak a héten kezdődő pekingi látogatása előtt.

Amerikai sajtóértesülések szerint Donald Trumpot egyre jobban idegesíti Teherán hozzáállása, és már nyilvánosan is arról beszél: a néhány hete még áttörésként emlegetett tűzszünet mostanra „gyakorlatilag lélegeztetőgépen” van.

Az elnök különösen dühösen reagált az irániak legutóbbi javaslatára. Úgy fogalmazott: az ajánlat „hihetetlenül gyenge", sőt egyenesen „szemétnek" nevezte a dokumentumot. Ahogy mondta, „még végig sem olvasta” az iráni választ, mert szerinte abból világosan látszik: a felek álláspontjai között továbbra is nagyon nagy a szakadék. A CNN kormányzati forrásai szerint emiatt a Fehér Házban ismét komolyan felmerült a nagyobb katonai műveletek újraindításának lehetősége.

Teherán – megjósolható módon – visszavágott. Az iráni külügyi szóvivő szerint az iráni ajánlatok „nagylelkűek és legitimnek tekinthetők". Eszmaeil Baghaei azt mondta: Irán továbbra is a háború befejezését, az amerikai blokád megszüntetését és a külföldön befagyasztott iráni pénzek felszabadítását követeli. Hozzátette: ezek nélkül Teherán szerint nincs valódi alapja a megállapodásnak.

Közben Irán újabb figyelmeztetést küldött a Nyugatnak, jelezve: kemény válaszra készülhet bármely brit vagy francia hadihajó, amely a Hormuzi-szorosba merészkedik. A szoros továbbra is a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala, ezért az energiapiacok azonnal érzékenyen reagálnak bármely fenyegetésre. Kedden, az ázsiai kereskedés kezdetekor ez már látható is volt, mert ismét felfelé indult meg a kőolaj ára. Az északi-tengeri Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára ismét 104 dollár fölé kúszott, az amerikai WTI pedig megközelítette a 100 dollárt.

Washington eközben újabb, a háborúhoz kapcsolódó szankciókat jelentett be.

Az amerikai pénzügyminisztérium három magánszemélyt és kilenc vállalatot vett célba, akik és amelyek az amerikai álláspont szerint elősegítették az iráni olaj kínai exportját.

A cégek közül négy Hongkongban, négy az Egyesült Arab Emírségekben, egy pedig Ománban működik. Washington szerint ezek fiktív cégeken keresztül támogatták az iráni Forradalmi Gárda olajüzleteit.

Scott Bessent pénzügyminiszter azt mondta: az Egyesült Államok továbbra is pénzügyi nyomás alatt akarja tartani Iránt, hogy megakadályozza a fegyverprogramok, a drón- és rakétagyártás, illetve a térségbeli szövetséges fegyveres csoportok finanszírozását.

Pikáns módon mindez néhány nappal Donald Trump pekingi, állami szintű látogatása előtt történt, úgy, hogy Kína az iráni olaj egyik fontos vásárlója Ázsiában. Hatalmas tárolókapacitásai miatt azonban más, térségbeli országokhoz képest jobban viseli a blokádot.

Trump várhatóan azt próbálja majd elérni Hszi Csin-pingnél, hogy Kína segítsen rendezni a válságot és újranyitni a Hormuzi-szorost.

Amerikai források szerint a látogatásig és annak során valószínűleg nem születik végleges döntés a katonai műveletek újraindításáról. Miközben Trump szerint a tűzszünet már lélegeztetőgépen van, a világ lélegzet-visszafojtva várja, mi lesz a következő lépés a Perzsa-öbölben.

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.
 

Rendszerváltás vagy NER-light jön? Lakatos Júlia és Kiszelly Zoltán, Inforádió, Aréna
Ugyanaz tette a Fideszt naggyá, ami most a vereségét okozta. Navracsics Tibor, Inforádió, Aréna
Kerozinhiány és nyaralás: brutális drágulás jön? Molnár Judit, Inforádió, Aréna
 
Hegedűs Zsolt szembenézésterve - Tényleg ez a program menti meg a magyar egészségügyet?

A Tisza Párt választások előtti ígéreteinek legmarkánsabb elemei a magyar egészségüggyel voltak kapcsolatosak, nem véletlen, hogy a hatalomra kerülés után ezen a téren vannak talán a legmagasabban a várakozások. Hegedűs Zsolt hétfőn megválasztott egészségügyi miniszter bemutatkozó beszédével és a képviselői kérdésekre adott válaszaival, majd a sajtó képviselőit tájékoztató mondataival első körben jól megugrotta a magasra tett léceket: erős helyzetértékelést adott a miniszter, valós szemléletbeli (nyitottság és együttműködés a sajtóval, a transzparencia kikényszerítése a sajtón keresztül) és azonnali strukturális újdonságokat hoz (önálló minisztérium, új hatóságok, egészségügyi szolgálati jogviszony felülvizsgálata). A legfontosabb pillér viszont, amire az egész reformterv épül, az ágazat számára kilátásba helyezett évi 500 milliárd forintos többletforrás megalapozottsága kérdéses, főleg annak fényében, hogy Kármán András pénzügyminiszter teljesen költségvetést tervezne már az idei évben. Az viszont tény, hogy a költségvetésért folytatott harcban egy önálló egészségügyi tárca erősebb pozíciókat vehet fel, mint eddig.

Súlyos dolog derült ki az idős magyarok oltásairól: sokan nem is sejtik, mekkora veszélynek teszik ki magukat, ennek komoly következménye lehet

A szakértők szerint egyre nagyobb problémát jelent az oltásokkal kapcsolatos bizalmatlanság és az emberek emelkedő fogékonysága a betegségre.

Starmer tells cabinet he won't resign as growing number of MPs call for him to go

The PM says a leadership contest has not been triggered, after the first government minister resigns and joins 80 other Labour MPs who have urged him to go or set a timetable.

