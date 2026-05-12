2026. május 12. kedd Pongrác
WINCHESTER, ENGLAND - MARCH 9: Army recruits go through basic training at the Army Training Regiment on March 9, 2005 in Winchester, England. The House of Commons Defence Select Committee and the Adult Learning Inspectorate are due to release the results of their investigations into military training conditions in March 2005.
Nyitókép: Peter Macdiarmid/Getty Images

Új fejlemény a hamisított katonai behívók ügyében

ELŐZMÉNYEK

A rendőrség nyomozást indított, és megerősítette, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon terjedő képeken látható behívó nem valódi, megtévesztésről van szó.

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Dömösön több emberhez is hamisított katonai behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepelt egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz.

Új fejlemény az ügyben, hogy az Esztergomi Rendőrkapitányság kedden bejelentette, hivatalból zaklatás vétsége elkövetésének gyanúja miatt eljárást indít ismeretlen tettes ellen a sajtóban megjelent hírek alapján.

Forrás: police.hu

A megjelent hírekre reagálva a rendőrség megerősítette, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon terjedő képeken látható behívó nem valódi, megtévesztésről van szó. Azt kérik, hogy ha bárki ilyen vagy ehhez hasonló levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, azt jelezze a hatóság felé a 112-es segélyhívón vagy a névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555–111.

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.

