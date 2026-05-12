Új fejlemény a hamisított katonai behívók ügyében

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Dömösön több emberhez is hamisított katonai behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepelt egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz.

Új fejlemény az ügyben, hogy az Esztergomi Rendőrkapitányság kedden bejelentette, hivatalból zaklatás vétsége elkövetésének gyanúja miatt eljárást indít ismeretlen tettes ellen a sajtóban megjelent hírek alapján.

A megjelent hírekre reagálva a rendőrség megerősítette, hogy a sajtóban és a közösségi oldalakon terjedő képeken látható behívó nem valódi, megtévesztésről van szó. Azt kérik, hogy ha bárki ilyen vagy ehhez hasonló levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen, illetve ha a bűncselekménnyel kapcsolatban információval rendelkezik, azt jelezze a hatóság felé a 112-es segélyhívón vagy a névtelenség megőrzése mellett a Telefontanú zöldszámán: 06-80/555–111.