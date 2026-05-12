Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

Magyar Péter hétfőn soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak május 9-ei kormányfői eskütétele óta.

A miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében – a kapott tájékoztatás alapján – azt közölte, hogy a volt kormány legkevesebb hét távozó minisztere vállalt pénzügyi kötelezettséget vagy hozott állami vezetői döntést az ő miniszterelnökké választása óta, megkérdezése nélkül.

Magyar Péter közölte: Gulyás Gergely „hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek”.

Gulyás Gergely válaszában azt írta, hogy „a miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant”. Közölte: semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány a választások óta, csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot.

A frakcióvezető szerint a táblázat, amelyet a kötelezettségvállalásokról Magyar Péter kitett a Facebook-oldalára, csak megtévesztésre alkalmas.

Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni – fogalmazott Gulyás Gergely.