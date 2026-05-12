2026. május 12. kedd Pongrác
Magyar Péter miniszterelnök (j) fogadja Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetõje, leköszönõ Miniszterelnökséget vezetõ miniszter gratulációját eskütétele után az új Országgyûlés alakuló ülésén az Országházban 2026. május 9-én. A választáson gyõztes Tisza Párt elnökét 140 igen szavazattal, 54 nem ellenében és 1 tartózkodással választották meg a képviselõk.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Gulyás Gergely reagált a távozó „régi” miniszterek kötelezettségvállalásai ügyében

Infostart / MTI

Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt a távozó kormány a választások óta – írta a Miniszterelnökséget irányító ügyvezető miniszter kedden. Gulyás Gergely arra reagált, hogy Magyar Péter miniszterelnök hazugsággal vádolta őt.

Magyar Péter hétfőn soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán-kormány ügyvezető minisztereitől arról, hogy milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak május 9-ei kormányfői eskütétele óta.

A miniszterelnök keddi Facebook-bejegyzésében – a kapott tájékoztatás alapján – azt közölte, hogy a volt kormány legkevesebb hét távozó minisztere vállalt pénzügyi kötelezettséget vagy hozott állami vezetői döntést az ő miniszterelnökké választása óta, megkérdezése nélkül.

Magyar Péter közölte: Gulyás Gergely „hazudott, amikor azt állította, hogy nem történtek ilyenek”.

Gulyás Gergely válaszában azt írta, hogy „a miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant”. Közölte: semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány a választások óta, csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult, például kiírták a pályázatot.

A frakcióvezető szerint a táblázat, amelyet a kötelezettségvállalásokról Magyar Péter kitett a Facebook-oldalára, csak megtévesztésre alkalmas.

Az új miniszterelnök törvény szerinti fizetésének megállapítása is jogi és pénzügyi kötelezettségvállalás. Nem korrekt ezért akár a hivatalból távozó kormányt, akár engem hazugsággal vádolni – fogalmazott Gulyás Gergely.

A Sándor-palota Tükörterméből a Parlamentbe mennek át a kormánytagok letenni a hivatali esküt. Az Országgyűlés 16 órakor kezdődő ülésén beszédet mond majd Magyar Péter miniszterelnök is.
 

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Kizárólag nagykorú felhasználók élhetnek a lehetőséggel, viszont az ár kimondottan alacsony a feliratkozóknak.

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable to go.

