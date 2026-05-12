Magyar Péter hosszú videót tett közzé Rogán Antal „láthatatlan” minisztériumi épületéről

„A magyar adófizetők pénzén felépített minisztérium. Nézzétek meg ezt a gyönyörű címert, azt a mindenit!” – ez volt Magyar Péter reakciója, amikor belépett a 2025-ben újraépített hajdani Magyar Vöröskereszt-székház belső udvarába. „Ezt sem láttuk szerintem még sehol. Innen, ebből az épületből irányította Rogán Antal a gyűlöletpropagandát. Mindjárt felmegyünk a szobájához is, és a kilátóterébe. Nézzük meg!” – folytatódik monológja a videón.

Az Orbán-kormány Miniszterelnöki Kabinetirodájának helyet adó épületet is a Hauszmann-program keretében építették újra.

A Várban egyébként a munkálatok továbbra is zajlanak.

„Ha valaki ezeket az épületeket látja, nézi, akkor azt hiszi, hogy Svájcban élünk vagy Szingapúrban... Na, elhíresült Nagy Ádám kabinetfőnök. Ádám, Tóni, Barbara. Emlékeztek még a Völner-Schadl-ügyre? Ő az az Ádám!” – hangzik még el a videóban.

Aranyozott lépcsőkorlát, pazar csillárok, szivarszoba, milliós fotelek, műkincsek, körpanorámás kilátóterasz, Dunára néző minisztériumi menza – sorolta a látottakat az ország új miniszterelnöke.

„Igen, a János-kórház »egy kicsit hasonlít nyomokban«. Nem értem, hogy ezeket miért nem mutatták meg nekünk, hogy ilyen szép dolgokat építettek. (...) Itt meg van egy kilátó. Három éve nem volt már '25-ben gazdasági növekedés. Európa legmagasabb inflációja volt, emberek százezrei szegényedtek el, eközben az urak ezt építették itt maguknak. Gyertek, nézzétek meg!” – folytatódik Magyar Péter videója.

A kormányfő több miniszterével hétfő éjszaka a Pintér Sándor-féle Belügyminisztériumot is végigjárta, amelyről fotókat is közzétett közösségi oldalán. Bejegyzésében a két épületet százmilliárdokból felhúzott luxusminisztériumnak nevezte.

„Urizálás kivagyiság egy kifosztott országban a gazdasági válság és az Európa-rekorder infláció idején” – fogalmazott. „A magyar Ceausescuk világa” – zárta bejegyzését Magyar Péter.

A cikk Tatár Tímea riportja alapján készült.