A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

A Tisza-elnök legutóbb miniszterelnökké választásán tett ilyen felszólítást és megismételte a május végi határidőt is.

Magyar Péter felszólítása ellenére továbbra sem kíván lemondani a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs – válaszolták a GVH-ból a Telex megkeresésére. Mint írták, Rigót „eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani”. Hozzátették: a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, ezek értelmében pedig „feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”

Rigó Csaba Balázs 2026. április 15-én kezdte meg a második hat éves ciklusát. Egyébként az OECD Versenybizottságának is ő az egyik alelnöke.

A Legfőbb Ügyészség szintén a Telexnek válaszolva idézte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egy korábbi interjúját, amely szerint szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, és sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában. Hozzátették: csak a megválasztása, azaz 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni.