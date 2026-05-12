2026. május 12. kedd Pongrác
Magyar Péter miniszterelnök a parlamentben 2026. május 9-én.
Nyitókép: Országgyűlés / YouTube

A Legfőbb Ügyészség és a GVH is reagált az újabb lemondási felszólításra

Magyar Péter miniszterelnök többször is arra szólított fel több közjogi méltóságot, hogy távozzon hivatalából.

A Tisza-elnök legutóbb miniszterelnökké választásán tett ilyen felszólítást és megismételte a május végi határidőt is.

Magyar Péter felszólítása ellenére továbbra sem kíván lemondani a Gazdasági Versenyhivatal elnöke, Rigó Csaba Balázs – válaszolták a GVH-ból a Telex megkeresésére. Mint írták, Rigót „eskü kötelezi a hivatali szolgálatának ellátására. A GVH elnöke mindenkor az esküjét és a jogszabályokat betartva jár el, ezért nincs indoka lemondani”. Hozzátették: a GVH „a működésére vonatkozó jogszabályok szerint, azok maradéktalan betartásával működik”, ezek értelmében pedig „feladatkörében nem utasítható, feladatát más szervektől elkülönülten, befolyásolástól mentesen látja el.”

Rigó Csaba Balázs 2026. április 15-én kezdte meg a második hat éves ciklusát. Egyébként az OECD Versenybizottságának is ő az egyik alelnöke.

A Legfőbb Ügyészség szintén a Telexnek válaszolva idézte Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész egy korábbi interjúját, amely szerint szeretné folytatni a megkezdett szakmai munkát, és sosem érzett politikai nyomást az ügyészségi munkában. Hozzátették: csak a megválasztása, azaz 2025 júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni.

Kátai-Németh Vilmos új hatóság felállításáról is beszélt

A szociális és gyermekvédelmi rendszer, illetve az esélyegyenlőség megerősítését, a fogyatékkal élők hatékony támogatását ígérte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt az Országgyűlés szociális bizottságának ülésén, kinevezése előtti meghallgatásán kedden.
 

Kutató: a vége még az is lehet, hogy Oroszország északi partvidékén hajózik az olaj

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága koránt sincs kőbe védve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt az InfoRádióban.
Titokban hatalmas fordulat történt Grönland ügyében – Lekerült Trump étlapjáról a világ legnagyobb szigete?

Az Egyesült Államok és Dánia hónapok óta rendszeres tárgyalásokat folytat az amerikai katonai jelenlét bővítéséről Grönlandon, ami három új bázis megnyitását jelentené – írja a BBC. A tárgyalások ténye azt mutatja, hogy Donald Trump amerikai elnök letett a világ legnagyobb szigetének erőszakkal történő megszerzéséről.

Elképesztő kijelentést tett Donald Trump: az Egyesült Államok 51. tagállamává tenne egy országot

Trump szerint Venezuela lehetne az USA 51. állama, az ország vezetése azonban azonnal visszavágott.

Starmer faces crunch cabinet meeting as home secretary joins ministers pushing for resignation timetable

More than 70 Labour MPs publicly turn against the prime minister, as No 10 replaces six ministerial aides who quit on Monday evening.

