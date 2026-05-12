2026. május 12. kedd Pongrác
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya a Magyarország - Svédország barátságos labdarúgó-mérkőzésen a Puskás Arénában 2025. június 6-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Újoncok Marco Rossi keretében

Infostart / MTI

Marco Rossi szövetségi kapitány Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort.

Öt fiatal: Pécsi Ármin, Markgráf Ákos, Szendrei Norbert, Tóth Rajmund és Kovács Bendegúz először kapott meghívót.

A magyar válogatott június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára.

A magyar labdarúgó-válogatott kerete:

kapusok:

Pécsi Ármin (FC Liverpool), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers), Yaakobishvili Áron (FC Andorra)

védők:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC), Kerkez Milos (FC Liverpool), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (Vojvodina)

középpályások:

Baráth Péter (Sigma Olomouc), Schäfer András (Union Berlin), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (FC Liverpool), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (Bournemouth), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)

támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ Alkmaar), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (Red Bull Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Schön Szabolcs (ETO FC), Varga Barnabás (AEK Athén)

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.
 

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat

A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.

Starmer tells crunch cabinet meeting he won't resign as growing number of MPs call for him to go

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable.

2026. május 12. 11:54
Az argentinok sztárja nem lesz ott a világbajnokságon
2026. május 12. 09:35
Futball minden mennyiségben – sport a tévében
