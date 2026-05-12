Újoncok Marco Rossi keretében

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.