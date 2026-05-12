2026. május 12. kedd Pongrác
Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezetõ miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.

Ruff Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgálni kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni.

Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell – sorolta, hozzátéve,

az állam nem költhet el évente százmilliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon.

Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását – rögzítette, megjegyezve, a politikus nem mindenható.

A miniszterjelölt közölte, a minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját, illetve minden miniszter munkáját, hogy tartsák azt az irányt, amit a Tisza programja kijelölt. Az én feladatom az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígértét megvalósítsa – összegzett.

Azt mondta, azért vállalta el a Miniszterelnökség vezetésére való felkérést, mert szívesen lesz „annak a minisztériumnak a vezetője, ami a rendszerváltás mozdonya lesz.”

A politikus által említett konkrét változások:

  • a titkosszolgálatok a belügynél, a külügynél, és a honvédelemnél lesznek.
  • a KSH szakmai kontrollja visszakerül a Pénzügyminisztériumhoz, majd rövid időn belül újra önálló intézmény lesz, „aminek a számai hihetők.”

Ruff Bálint minisztériumának politikai elemző és javaslattevő szerepe lesz.

Kérdésre válaszolva a miniszterjelölt elmondta: ha akutális lesz, ügydöntő népszavazást tartanak Ukrajna uniós csatlakozásáról.

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen
A rendszerváltás motorjaként jellemezte a Miniszterelnökséget a tárca élére jelölt Ruff Bálint kedden az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságának ülésén. A miniszterjelölt a jogállam visszaállítását és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági elszámoltatást ígérte.
 

Katlan alakul ki Limannál, nagy erőkkel támadnak az oroszok Kosztyantynivkánál - Híreink az ukrán frontról kedden

Fontos városok, falvak bekerítésén dolgozik az orosz hadsereg Donyeck megyében: Limannál, északon katlan kezd kialakulni, de Dobropillja és Kosztyantynivka Közép-Donyeckben is komoly nyomás alatt van. Emellett az oroszok aktívak délen, Orihiv körül (Zaporizzsja) és északon, Kupjanszk (Harkiv) térségében is. Egyelőre nincs érdemi előrelépés a tárgyalások felé. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború keddi fejleményeivel.

Most közölte az MVM: meghosszabbodik egy fontos fizetési határidő - eddig a dátumig lehet majd rendezni a számlákat

A csúszás következtében az elmaradt számlák pótlásakor az előző és az aktuális fizetési kötelezettség a megszokottnál közelebb esik egymáshoz.

Starmer tells crunch cabinet meeting he won't resign as growing number of MPs call for him to go

Starmer tells crunch cabinet meeting he won't resign as growing number of MPs call for him to go

The PM says a leadership contest has not been triggered, as more than 80 Labour MPs urge him to stand down or set a timetable.

2026. május 12. 13:24
„Fehér poros ügy”: a rendőrség megszüntette a nyomozást
2026. május 12. 13:04
Új fejlemény a hamisított katonai behívók ügyében
