Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Ruff Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgálni kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni.

Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell – sorolta, hozzátéve,

az állam nem költhet el évente százmilliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon.

Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását – rögzítette, megjegyezve, a politikus nem mindenható.

A miniszterjelölt közölte, a minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját, illetve minden miniszter munkáját, hogy tartsák azt az irányt, amit a Tisza programja kijelölt. Az én feladatom az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígértét megvalósítsa – összegzett.

Államtitkár-jelöltek Ruff Bálint meghallgatása elején kijelentette, hogy van mit helyreállítani, majd bemutatta két államtitkárjelöltjét: Csontos Bencét, akinek nemzetközi tanulmányokból és filozófiából van diplomája, parlamenti államtitkár lesz, Bíró-Nagy András, a politikatudományok doktora pedig szakpolitikai államtitkár.

Azt mondta, azért vállalta el a Miniszterelnökség vezetésére való felkérést, mert szívesen lesz „annak a minisztériumnak a vezetője, ami a rendszerváltás mozdonya lesz.”

A politikus által említett konkrét változások:

a titkosszolgálatok a belügynél, a külügynél, és a honvédelemnél lesznek.

a KSH szakmai kontrollja visszakerül a Pénzügyminisztériumhoz, majd rövid időn belül újra önálló intézmény lesz, „aminek a számai hihetők.”

Ruff Bálint minisztériumának politikai elemző és javaslattevő szerepe lesz.

Kérdésre válaszolva a miniszterjelölt elmondta: ha akutális lesz, ügydöntő népszavazást tartanak Ukrajna uniós csatlakozásáról.