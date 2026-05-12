Ruff Bálint: változások jönnek a titkosszolgálatoknál, a KSH-nál és a Miniszterelnökségen

Ruff Bálint elmondta, a választáson a Tisza által kapott felhatalmazás egyértelmű: visszaállítani a jogállamot, azt, hogy a hazát szolgálni kell. Vissza kell állítani azt is, hogy az állam nem bánt, hanem szolgál, azt, hogy embereket nem lehet véleményük miatt megkülönböztetni.
Vissza kell állítani azt, hogy a gyerekeket védeni kell – sorolta, hozzátéve,
az állam nem költhet el évente százmilliárd forintot arra, hogy más embereket vegzáljon.
Úgy folytatta, a közpénz az közpénz, a propagandának pedig nincs helye az államban, és aki az államnak dolgozik az szolgál. Vissza kell állítani a hatalmi ágak elválasztását – rögzítette, megjegyezve, a politikus nem mindenható.
A miniszterjelölt közölte, a minisztériuma feladata a politikai elemzés és javaslattétel lesz, nem fog jogszabályokat kezdeményezni, arra megvannak a szakminisztériumok. Az én feladatom az, hogy mindenben segítsem a miniszterelnök munkáját, illetve minden miniszter munkáját, hogy tartsák azt az irányt, amit a Tisza programja kijelölt. Az én feladatom az, hogy a Tisza a kampányban tett minden ígértét megvalósítsa – összegzett.
Azt mondta, azért vállalta el a Miniszterelnökség vezetésére való felkérést, mert szívesen lesz „annak a minisztériumnak a vezetője, ami a rendszerváltás mozdonya lesz.”
A politikus által említett konkrét változások:
- a titkosszolgálatok a belügynél, a külügynél, és a honvédelemnél lesznek.
- a KSH szakmai kontrollja visszakerül a Pénzügyminisztériumhoz, majd rövid időn belül újra önálló intézmény lesz, „aminek a számai hihetők.”
Kérdésre válaszolva a miniszterjelölt elmondta: ha akutális lesz, ügydöntő népszavazást tartanak Ukrajna uniós csatlakozásáról.