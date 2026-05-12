2026. május 12. kedd Pongrác
Low key photography of grungy old flags of China and USA.
Nyitókép: Klubovy/Getty Images

Kína: teljes mértékben jogtalanok az amerikai szankciók

Infostart / MTI

A kínai külügyi szóvivő szerint sem a nemzetközi jog, sem az ENSZ nem hatalmazta fel az Egyesült Államokat, hogy az irániak támogatására hivatkozva szankciókat vessen ki a távol-keleti nagyhatalom három vállalatára.

Kína határozottan ellenzi a nemzetközi jogi alap és az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélküli illegális egyoldalú szankciókat – jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra reagált, hogy az Egyesült Államok három kínai vállalatot szankcionált arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez.

Kuo Csia-kun kiemelte: Kína következetesen arra kötelezi vállalatait, hogy a törvényeknek és előírásoknak megfelelően folytassák tevékenységüket, és határozottan fellép a kínai cégek jogos érdekeinek védelmében.

A szóvivő hozzátette: Kína az iráni helyzettel kapcsolatban már több alkalommal ismertette álláspontját. Mint mondta, a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat az újabb fegyveres konfliktus elkerülése, nem pedig az, hogy más országokat „rosszindulatúan összefüggésbe hozzanak” a konfliktussal vagy befeketítsenek.

Görög Márta: módosítjuk a választási rendszert, felülvizsgáljuk a sarkalatos törvényeket

Kitartó, következetes, magas szakmai színvonalú és alázatos munkával helyre kell állítani a megrendült közbizalmat - ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszterjelölt az Országgyűlés igazságügyi és alkotmányügyi bizottságában tartott meghallgatásán kedden Budapesten.
 

A Hormuzi-szoros kiváltására a történelem folyamán több alternatíva is kínálta magát, ám ezek drágasága és biztonságossága nincs kőbe vésve, és lehet, hogy végül az északi útvonal nyer, ami Oroszország partvidéke. Vagy mégsem? A részletekről Németh Viktória, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány senior kutatója beszélt.
Kátai-Németh Vilmos, a megalakuló kormány szociális és családügyi miniszterjelöltje átfogó reformokat ígért a gyermekvédelemben, a szociális ágazatban és a közfoglalkoztatásban a parlamenti bizottsági meghallgatásán. A politikus bejelentette az Egyenlő Bánásmód Hatóság újraélesztését, az akadálymentesítés felgyorsítását, valamint egy önálló gyermekvédelmi ombudsman kinevezését. Emellett éles kritikával illette az előző kabinet e területeket érintő mulasztásait - tudósított a HVG.

