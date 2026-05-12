Kína: teljes mértékben jogtalanok az amerikai szankciók

Kína határozottan ellenzi a nemzetközi jogi alap és az ENSZ Biztonsági Tanácsának felhatalmazása nélküli illegális egyoldalú szankciókat – jelentette ki Kuo Csia-kun, a kínai külügyminisztérium szóvivője hétfőn a tárca szokásos pekingi sajtótájékoztatóján.

A szóvivő arra reagált, hogy az Egyesült Államok három kínai vállalatot szankcionált arra hivatkozva, hogy segítséget nyújtottak iráni katonai tevékenységekhez.

Kuo Csia-kun kiemelte: Kína következetesen arra kötelezi vállalatait, hogy a törvényeknek és előírásoknak megfelelően folytassák tevékenységüket, és határozottan fellép a kínai cégek jogos érdekeinek védelmében.

A szóvivő hozzátette: Kína az iráni helyzettel kapcsolatban már több alkalommal ismertette álláspontját. Mint mondta, a jelenlegi helyzetben a legfontosabb feladat az újabb fegyveres konfliktus elkerülése, nem pedig az, hogy más országokat „rosszindulatúan összefüggésbe hozzanak” a konfliktussal vagy befeketítsenek.